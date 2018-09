Super temporali | ecco perché accadono Gli scienziati potranno prevedeli

Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno/ Ultime notizie temporali : maltempo funesta la Super strada : maltempo , Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno : Ultime notizie in Toscana, temporali funesta no la superstrada , tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:56:00 GMT)

Previsioni Meteo Tour de France : Super caldo e temporali - scenario da incubo per la 13ª tappa : Nuove sfide aspettano i ciclisti in gara al Tour de France 2018 quando usciranno dalle montagne venerdì 20 luglio. La 13ª tappa porterà i corridori da Bourg d’Oisans, vicino alle Alpi Francesi, verso Valence nelle altitudini minori della Francia sudorientale. E se sarà il primo giorno senza difficoltà altimetriche dopo i tapponi alpini di ieri, oggi e domani, potrebbe mettersi il Meteo a complicare tutto per i corridori. Finora in quest’edizione ...