Sulla nave Diciotti Fico critica Salvini

Diciotti - l'atto d'accusa contro Salvini trasmesso al tribunale dei ministri. Il pm Patronaggio : "I migranti tenuti in ostaggio Sulla nave" : Cinque i reati contestati, anche abuso e omissione d'atti d'ufficio. "Fu sequestro di persona per costringere l'Ue a trattare"

Diciotti - eseguiti quattro fermi a presunti scafisti Sulla nave : La polizia ha eseguito quattro fermi nei confronti di tre cittadini egiziani e di uno del Bangladesh, ritenuti i presunti scafisti che hanno condotto l'imbarcazione con a bordo i migranti poi soccorsi ...

Trovata la soluzione sui 150 migranti - presenti a Catania Sulla nave Diciotti : Catania, 26 agosto 2018 - Dopo cinque giorni di permanenza sulla nave della Guardia Costiera Diciotti, ancorata al Molo di Levante per i 150 migranti a bordo è stata Trovata la soluzione sulla loro ...

Nave Diciotti - Cei : "Non si può fare politica Sulla pelle dei poveri" : Nave Diciotti, Cei: "Non si può fare politica sulla pelle dei poveri" La Conferenza episcopale italiana ha deciso di ospitare 100 dei migranti bloccati in questi giorni a bordo della Nave. “Il rischio di strumentalizzare rimane veramente alto”, afferma a Sky tg24 il portavoce Ivan Maffeis Parole ...

Vi spiego la tempesta politica e giudiziaria Sulla nave Diciotti

Diciotti - a terra tutti i 137 migranti rimasti per 5 giorni Sulla nave. Le immagini dello sbarco : Prima notte tranquilla, con assistenza necessaria, nell’hotspot realizzato nell’ex caserma Gasparro di Messina, per i 137 migranti sbarcati poco dopo la mezzanotte dalla nave Diciotti, fatti scendere dopo cinque giorni trascorsi sul pattugliatore della guardia costiera ormeggiato nel molo di Levante del porto di Catania. In molti hanno dormito poco visto che sono arrivati, su autobus dell’aeronautica militare di stanza a ...

Diciotti - il canto di ringraziamento delle donne migranti bloccate Sulla nave. L’audio di Radio Radicale : I cronisti di Radio Radicale hanno registrato il canto delle donne eritree che si trovano sulla nave Diciotti della Guardia costiera, da cinque giorni attraccata al porto di Catania senza l’autorizzazione a far sbarcare i 150 richiedenti asilo a bordo. Un canto di ringraziamento rivolto al cielo per essere arrivate sane e salve dalla Libia e, allo stesso tempo, una preghiera per trovare la forza di superare anche questa prova L’audio ...

Le accuse a Salvini Sulla nave Diciotti - secondo Repubblica : Carlo Bonini e Salvo Palazzolo scrivono che i magistrati stanno cercando di capire se il governo abbia sequestrato i migranti a bordo della nave bloccata a Catania

Diciotti - Salvini : 'Verifiche Sulla nave per trovare profughi veri' : "Sto valutando la possibilità di fare procedure di identificazione e riconoscimento per individuare profughi veri, che sono la minoranza, dai finti profughi prima ancora che le persone sbarchino". Lo ...

Quinta notte Sulla nave in porto. Interrogatori dei pm al Viminale : I migranti a bordo rifiutano il cibo. I pm di Agrigento che indagano sul caso, anche per sequestro di persona, domani interrogheranno i funzionari dei ministeri dell'Interno e dei Trasporti -

Diciotti - Pd : “Conte riferisca in Aula. Sulla nave donne vittime di violenza e 120 migranti in sciopero della fame” : Il Partito democratico chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire in Aula sui fatti della nave Diciotti. Mentre ancora si cerca una soluzione per la nave bloccata in porto a Catania con 150 migranti a bordo, continuano Sulla nave le visite delle delegazioni politiche che chiedono risposte dall’esecutivo. I dem guidati da Maurizio Martina hanno invitato il premier a riferire in Parlamento: “La situazione è grave e ...

Anche Maria Elena Boschi Sulla nave Diciotti. Martina a Conte : "Situazione grave e drammatica - riferisca in Aula" : I parlamentari del Pd Maria Elena Boschi ed Emanuele Fiano sono saliti su nave Diciotti assieme al presidente dell'Ars Gianfranco Micciche, il deputato di Leu Stefano Fassina, il segretario della Cgil Michele Pagliaro e l'eurodeputato del Pd Michela Giuffrida. Tutti hanno dovuto indossare calzari, mascherina e guanti. La situazione sulla nave resta invariata, con il Viminale che non autorizza lo sbarco dei 150 migranti perché non riceve ...