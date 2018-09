: #Sudafrica,esplode fabbrica armi:8 morti - CyberNewsH24 : #Sudafrica,esplode fabbrica armi:8 morti - TelevideoRai101 : Sudafrica,esplode fabbrica armi:8 morti - onrugby_it : Le parole del coach Ledesma, del capitano Creevy e del mendocino Bertranou. Tutte le sfumature di gioia dei Pumas:… -

Almeno 8 persone sono morte nell'esplosione avvenuta in un impianto di produzione di munizioni vicino a Città del Capo, in. Lo rendono noto le autorità locali. "C'è stata un'esplosione nello stabilimento di Denel-Rheinmetall,è confermata la morte di otto persone", dice il responsabile della sicurezza della municipalità. La Denel-Rheinmetall è una joint-venture tra la tedesca Rheinmetall Waffe Munition e la Denel, società statale produttrice di. Non ancora note le cause dell'esplosione.(Di lunedì 3 settembre 2018)