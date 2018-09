Successo per il concerto 100 chitarre per Noto

Grande Successo a Roccafranca per la Sagra del Quarantì FOTO E VIDEO : E' stata una kermesse di spettacoli e interessanti conferenze l' 8° edizione della mitica Sagra del Quarantì, che per Roccafranca è una vera tradizione di 'Famiglia'. La festa E' stata venerdì la giornata di apertura, tante ...

Risultati Serie A - 3^ giornata : tonfo Napoli - primo Successo per le milanesi : Si è conclusa la terza giornata di Serie A, che coincide anche con la prima pausa stagionale dedicata alle nazionali. La sorpresa maggiore dell’ultimo turno disputato è stata certamente quella del Napoli, sconfitto con un perentorio tre a zero dalla Sampdoria. Prima vittoria stagionale per Milan, Inter e Lazio, che hanno la meglio – rispettivamente – su Roma, Bologna e Frosinone. Vince anche la Juventus, che nel secondo anticipo del ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : secondo Successo per Bolzano - 4-1 contro Helsinki. Foxes leader del girone C : Seconda vittoria su altrettanti incontri per l’HCB Alto Adige Alperia in Champions League. Dopo il successo maturato ai rigori contro gli svedesi dello Skelleftea AIK, al Palaonda i Foxes regolano anche in finlandesi dell’HIFK Helsinki per 4-1, volando così in testa al girone in solitaria con 5 punti. La compagine nordica sblocca le marcature dopo quattro minuti dall’inizio del match grazie a Ryan O’Connor dalla distanza. ...

Dramma in piscina : bambino annega. La scoperta dei carabinieri. È Successo in Sardegna - il piccolo aveva solo 7 anni : Un’estate maledetta che continua a lasciare vittime nelle sue giornate. E, purtroppo, ancora una volta si tratta di un bambino, un bambino di 7 anni residente in Ogliastra, Richard Mulas, il quale è morto annegato mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei, nel Nuorese, sulla costa centro orientale della Sardegna. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un albergo di via Lungomare. Inutili i tentativi di rianimare il ...

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2018 : Successo per Dmitry Polyanskiy su White e Fabian - bene gli italiani : L’ultima tappa della World Cup di Triathlon 2018 di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, per quanto riguarda gli uomini va al russo Dmitry Polyanskiy che completa la prova con il tempo di 1:52.22 e, grazie ad una ottima frazione di corsa, stacca l’irlandese Russell White per 14 secondi. Completa il podio il nostro Alessandro Fabian che conferma di essere in buona forma in questo finale di stagione e termina la sua gara a 22 secondi ...

Un Successo per l'evento - denominato "Made in Italy sotto le torri" : FOTO E VIDEO tratti da Facebook Un successo per l'evento, denominato 'Made in Italy sotto le torri' giunto alla sua quarta edizione. Il programma ha visto l'apertura delle iscrizioni presso 'La Bella ...

Bono Vox perde la voce - interrotto il concerto U2 : «Non sappiamo cosa sia Successo» : concerto interrotto per Bono Vox, che ha perso all'improvviso la voce ieri sera a Berlino. Il leader degli U2 è stato costretto ad annullare lo show. 'Siamo dispiaciuti per la cancellazione di ...

US Open - le quote del day 7 : Nadal e Serena a favore di vento - anche per il Successo finale - : ... ritenuto il più debole di tutti in antepost, è sulla strada del campione in carica Rafa Nadal : pochissime speranze per il georgiano , 13 su Bet365, , con la vittoria del numero uno del mondo ...

Todi Festival - grande Successo per Clorofilla - performance di nudo poetico : Tutto esaurito per ognuno degli spettacoli proposti da Todi OFF, rassegna che si è conclusa ieri con lo spettacolo Clorofilla , interpretato da una straordinaria Alessandra Sambati . Una grande ...

Perdonanza Celestiniana - Successo per i Bandierai dei Quattro Quarti : ...i tamburini, chiarine, bandiere, i collaboratori, i genitori che si impegnano a costruire gli spettacoli e che animano l'associazione. Un grazie va a chi immortala con fotografie e video questi ...

Grande successo per la 3° edizione del Summer Day Contest A Fondi (LT) Il 4 Agosto davanti ad una cornice di pubblico straordinaria (5.000 persone circa) all'Anfiteatro Arena si è tenuta la 3° edizione del Summer Day Contest piena di musica, organizzata sapientemente da Franco Iannizzi (producer, talent scout e direttore artistico evento) e voluta fortemente da Maurizio Marasca, noto imprenditore del territorio, che ...

Successo per "THE COACH" sulla rete TV "7GOLD" Successo per il nuovo talent "THE COACH", prodotto dalla "JTL Production" e "Antares Film" trasmissione che ruota attorno alla figura e il ruolo del maestro, il "COACH" appunto. Dopo la Fase "Selection" ecco la fase "Team Building" dell'innovativo format scritto da Luca Garavelli e Marco Zarotti, in onda su 7 Gold dal 23 Luglio alle ore 19.00, che vede ...