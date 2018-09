STUPRO MENAGGIO | LIBERI I TRE RAGAZZI ARRESTATI Lago di Como | ultime notizie | indizi non

STUPRO MENAGGIO - liberi i tre ragazzi arrestati : «Non ci sono prove certe» : sono stati scarcerati i tre giovani accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze di 17 anni. Il giudice delle indagini preliminari di Como non ha convalidato il fermo perché per il ...

Liberi i tre ragazzi arrestati per lo STUPRO a Menaggio : «Non ci sono prove certe» : Lo ha deciso il gip di Como, Carlo Cecchetti. Non convalidato il fermo dei tre 20enni accusati di aver violentato due turiste 17enni. I giovani sono stati scarcerati, anche se restano indagati per violenza sessuale di gruppo