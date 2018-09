Studio Mono svela nuovi dettagli sul mondo di Insomnia | The Ark | l' RPG dieselpunk

eurogamer

(Di lunedì 3 settembre 2018): The Ark, l'RPGche riecheggia BioShock e Fallout, è ora pronto per essere rilasciato entro la fine del mese e lo sviluppatoreha condiviso alcune altre informazioni di base suldel gioco in un post su Steam. In precedenza, hanno parlato dei motivi per cui gli abitanti di Nomah sono fuggiti dal loro pianeta e stanno viaggiando attraverso lo spazio sulla stazione spaziale chiamata Object 6. Questa volta hanno condiviso informazioni su come i cittadini della stazione sono sopravvissuti al viaggio lungo secoli.Come segnala Dualshockers, iniziano spiegando la procedura del Grande Sonno. Dal momento che le capacità produttive della stazione non erano in grado di rifornire completamente tutti con il cibo, i cittadini sono stati messi in stasi. Alla fine, i tre quarti della popolazione ufficiale della stazione furono sospesi in crio-sonno. Tuttavia, alcune ...