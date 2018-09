Stefano Gabbana | abito Ferragni? Parole taglienti | reazione di Chiara

Marina La Rosa - sexy e audace su Instagram/ Video - anche Stefano Gabbana gradisce il “remake” : Marina La Rosa, sexy e audace su Instagram: il Video "prendendosi gioco" di una famosa pubblicità fa impazzire il web, anche Stefano Gabbana gradisce il suo“remake”.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:11:00 GMT)

Temptation Island Vip : è guerra tra Fabio Esposito e Stefano Gabbana! : Cosa sta accadendo tra un partecipante della prima edizione di Temptation Island Vip, Fabio Esposito e lo stilista di moda Stefano Gabbana? Il botta e risposta al vetriolo che non ti aspetti! Stefano Gabbana, fondatore insieme al socio della maison di moda “Dolce e Gabbana”, ha commentato in queste ultime ore, il cast della prima edizione di “Temptation Island Vip” non senza tirare una frecciatina al programma ed ai ...

Temptation Island Vip : Stefano Gabbana critica - Fabio Esposito replica : Temptation Island Vip non ha ancora preso il via, ma già hanno preso il via le polemiche che girano intorno ad ogni reality. Scenario dell'aspro botta e risposta tra Stefano Gabbana e Fabio Esposito ...

Temptation Island Vip - botta e risposta tra Stefano Gabbana e Fabio Esposito : Stefano Gabbana, uno dei due fondatori della celebre casa di alta moda Dolce & Gabbana, ha riservato una frecciatina al cast della prima edizione di Temptation Island Vip.Commentando un post pubblicato sul profilo ufficiale Instagram di Trash Italiano, infatti, lo stilista ha sostanzialmente dichiarato che i vip, tranne un paio di nomi, scarseggiano. Questo è stato il suo commento:prosegui la letturaTemptation Island Vip, botta e ...

Stefano Gabbana stronca Temptation Island Vip : l'affondo : A pochi giorni dal debutto del reality, lo stilista attacca il cast: "Forse sarò antico io... Ma chi sono questi?"

COCONUDA VS Stefano GABBANA/ Fabio Esposito non è un vip? A Temptation Island "emeriti sconosciuti" : È scontro social tra Fabio Esposito (COCONUDA) e STEFANO GABBANA (Dolce & GABBANA). Il litigio è aavvenuto sul profilo Instagram di Trash Italiano. (Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 14:55:00 GMT)

Temptation island vip - Stefano Gabbana : 'Ma quali celebrità'. Fabio Esposito lo umilia : 'Da 30 anni tu...' : Stefano Gabbana dopo aver visto il promo di Temptation island Vip ha scritto su Instagram che le uniche celebrità del programma sono Valeria Marini e Stefano Bettarini. Ma un concorrente, Fabio ...

Temptation Island Vip/ Anticipazioni e promo - critiche al cast da Stefano Gabbana : "Emeriti sconosciuti" : Temptation Island Vip, ecco le Anticipazioni della prima stagione e il promo di Simona Ventura: le coppie ufficiali che entreranno in gioco, tutti i nomi.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 17:02:00 GMT)

Temptation Island Vip : Stefano Gabbana critica il cast di Simona Ventura : Stefano Gabbana attacca il cast della prima edizione di Temptation Island Vip Il cast di Temptation Island Vip ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Tra questi anche a Stefano Gabbana, il celebre stilista dell’azienda di moda Dolce & Gabbana. L’artista non ha apprezzato i concorrenti scelti da Simona Ventura e Maria De […] L'articolo Temptation Island Vip: Stefano Gabbana critica il cast di Simona Ventura proviene ...

Giovanni Ciacci e Damiano innamorati/ L'ex di Stefano Gabbana l'ha conquistato : "Ho le farfalle nello stomaco" : Giovanni Ciacci torna a parlare del suo rapporto con il giovane Damiano, ex di Stefano Gabbana, e racconta le sue sensazioni: avrà davvero trovato l'anima gemella? Ecco la sua risposta(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:06:00 GMT)

Uomini e donne - Stefano Gabbana brutalizza Sara Affi Fella : 'Super fake' : È di moda, una volta usciti da Uomini e donne, diventare influencer , ovvero, sponsorizzare abiti di negozi per farli conoscere al mondo più giovane di internet. L'ex tronista Sara Affi Fella è una di ...

Lo stilista Stefano Gabbana tira una stoccata all’ ex tronista Sara Affi Fella! Ecco cosa è successo…. : Stefano Gabbana contro il vestito fake di Sara Affi Fella Dopo Miley Cyrus, Selena Gomez, Ariana Grande e Heather Parisi, Stefano Gabbana se l’è presa con Sara Affi Fella e questa volta la colpa sarebbe di un vestito. Ieri l’ex tronista ha infatti pubblicato su Instagram Stories una foto in cui appare seduta su una poltrona con un abito che ricorda molto l’ultima collezione di Dolce & Gabbana. Lo stilista, per rispondere, ha fatto uno ...

GIULIA DE LELLIS / La polemica per la tesina dedicata alla influencer : interviene Stefano Gabbana : GIULIA De LELLIS e la tesina di maturità a lei dedicata: Stefano Gabbana interviene in risposta ai commenti della studentessa e della modella curvy Elisa D'Ospina.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:10:00 GMT)

Heather Parisi contro Stefano Gabbana : Dopo Miley Cirus e Selena Gomez Stefano Gabbana si scaglia contro Heather Parisi. Lo stilista del marchio D&G ha pubblicato un commento poco piacevole sotto un post della showgirl, scrivendo: «Ma sta str**a ancora che gira?». Immediata la risposta della Parisi sul suo blog ufficiale. «C’è un pazzo sui social – scrive la ballerina – che si spaccia per Stefano Gabbana oppure Stefano Gabbana sui social ha deciso di dichiarare ...