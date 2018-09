Stato di emergenza in Libia Farnesina non chiude l' ambasciata | Onu convoca vertice per

huffingtonpost

: ????Tripoli brucia. E la Francia ha un piano per un altro disastro. Il governo dichiara lo stato d'emergenza. E Macro… - masechi : ????Tripoli brucia. E la Francia ha un piano per un altro disastro. Il governo dichiara lo stato d'emergenza. E Macro… - Corriere : Libia, ribelli verso Tripoli Evacuati diplomatici italiani - repubblica : Libia, Tripoli sempre più nel caos. Serraj proclama lo stato di emergenza [news aggiornata alle 22:15] -

(Di lunedì 3 settembre 2018) È di 47 morti e 129 feriti in 8 giorni l'ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute libico, degli scontri tra milizie armate nella capitale Tripoli. Lo riferisce la Missione dell'Onu in, Unsmil, in una nota. Le Nazioni Unite provano a mediare, ma si combatte ancora a Tripoli. Il Consiglio Presidenziale del premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella capitale per organizzare un nuovo cessate il fuoco e far terminare le violenze nella periferia sud della capitale.Il caos è simboleggiato anche da una fuga di massa dal carcere di Tripoli. Circa 400 detenuti sono fuggiti approfittando della confusione dovuta agli scontri tra milizie rivali. "I detenuti sono riusciti a forzare l'apertura delle porte" e a fuggire dal carcere di Ain Zara, ha riferito la polizia, ...