Star Falls | la nuova serie di TeenNick al via

tvzap.kataweb

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - mariolino65 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - hgvbfj : con la notizia che alex hirchsc ha fatto un contratto con netflix sto seriamente valutando se rivedermi gravity fal… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Al via sulain onda a partire dal 10 settembre. Il tono è quello della commedia capace di tingersi di rosa visto che il motore dell’azione è una celebrità di Hollywood, Craig Brooks interpretato da Dion Johnstone che sbarca nel paesino di. Si tratta di un’occasione unica per la quatordicenne Sophie che cerca di cogliere al volo l’opportunità di sistemare sua madre con la. Finirà che Craig e i suoi tre figli si trasferiranno con Sophie e sua madre! Ma quando Hollywood incontra una piccola cittadina non possono che esserci guai e pasticci in vista. Il cast al completo vede oltre a Dion Johnstone, Elena V. Wolfe che interpreta il ruolo di Beth Miller, Siena Agudong nei panni di Sophia Miller. Quindi Marcus Cornwall che si cala nel ruolo di Bo Brooks, Jadiel Dowlin in quello di Phoenix Brooks e infine Kamaia Fairburn è Jadiel ...