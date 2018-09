Ssd Roma VIII calcio | I cat | Fiaschetti | «Abbiamo cambiato molto | ma speriamo di far

romadailynews

(Di lunedì 3 settembre 2018)– La Prima categoria dellaè tornata ad allenarsi per preparare una nuova stagione. Dopo la beffa della passata annata (coi noti fatti che hanno impedito ai capitolini l’accesso in Promozione conquistato sul campo), il gruppo di mister Fabrizioè ripartito con diversi volti nuovi. «Ci hanno lasciato elementiimportanti come Dantimi, Chicca, Tanzi, Romozzi e Riccardi che di fatto costituivano la “spina dorsale” e quindi inevitabilmente la squadra avrà un volto diverso – spiega l’allenatore della– Sono arrivati elementi validi come il difensore Palandri, il centrocampista Cristelli e gli attaccanti Buonocore e Franculli, poirecentemente aggiunto anche i due centrocampisti Sistopaoli e Salusest. Ora stiamo cercando un ultimo innesto in difesa per completare l’organico». D’altronde il finale della scorsa stagione è ancora nella testa dei ...