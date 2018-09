Spread Btp-Bund apre a 289 punti

Spread Btp Bund chiude a quota 290 punti : ANSA, - ROMA, 31 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco chiude la settimana appena sotto i 290 punti , a quota 289,9, in leggero rialzo rispetto ai 286 punti di stamani in avvio di giornata. Il ...

Dazi e Argentina frenano le Borse. Spread a 290 - tensione su BTp 2 anni : Il presidente Trump ha riaperto il fronte con la Cina e ha minacciato l'uscita degli Usa dal Wto. A Milano sotto osservazione i titoli esposti sull' Argentina . Euro sotto quota 1,17 dollari. Attesa per giudizio di Fitch su Italia...

Spread sfonda quota 290 punti - tasso Btp su massimi marzo 2014 : Milano, 31 ago., askanews, - Come ieri, a metà pomeriggio si impenna lo Spread tra Btp e Bund che sale oltre quota 290 a 291 punti . Sul mercato obbligazionario secondario, il rendimento del decennale ...

Spread Btp chiude in rialzo a 285 punti : ANSA, - ROMA, 30 AGO - Chiusura in netto rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento schizza a 285 punti base da 271 punti, col tasso sul decennale del Tesoro al 3,20%. 30 ...