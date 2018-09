leggioggi

: Spesometro: scadenza secondo trimestre al 1° ottobre e terzo a febbraio... - LeggiOggi_it : Spesometro: scadenza secondo trimestre al 1° ottobre e terzo a febbraio... - idealista_it : Spesometro 2018, scadenza per la presentazione dei dati al primo ottobre - PaoloPalmini : Invio delle liquidazioni periodiche Iva. La scadenza dell’invio delle comunicazioni periodiche iva è fissata al 17… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) L’iter di conversione del decreto dignità la cui legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto scorso, ha apportato alcune novità rispetto a quanto previsto dal testo inziale del D.L. n. 87/2018 approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018 in riferimento anche alla misura dello. Le novità riguardano alcune disposizioni fiscali, che tuttavia non risultano essere cosi eclatanti, in particolare viene assorbito il decreto sulla proroga della fatturazione elettronica per i carburanti al 1° gennaio 2019. Sempre con riferimento alla fatturazione elettronica, passa l’approvazione dell’esonero dalla registrazione delle e-fatture e, inoltre per quanto riguarda lo, viene abolito l’obbligo di comunicazione dei dati per tutti i produttori agricoli assoggettati al regime Iva agevolato. Leggi anche “Decreto dignità, tra ...