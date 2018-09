Sparatoria a San Bernardino | in California | 10 feriti | 3 in gravi condizioni

California - Sparatoria a San Bernardino : 10 feriti/ Video ultime notizie : polizia Usa esclude terrorismo : California, sparatoria a San Bernardino: 10 feriti, di cui 3 versano in gravi condizioni, Video. Le ultime notizie: polizia Usa esclude terrorismo, non ci sono sospetti al momento(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 15:26:00 GMT)

Usa - Sparatoria a San Bernardino : dieci feriti - tre in gravi condizioni : Uno o più persone hanno aperto il fuoco contro un gruppo di persone radunate nell’area comune di un complesso condominiale a San Bernardino, in California. Lo riporta la Cbs di Los Angeles, aggiungendo che dieci persone sono state ferite nella sparatoria e che tre di loro sono in condizioni “estremamente critiche”. Le autorità hanno reso noto che tutte le vittime sono degli adulti. Chi ha sparato è poi fuggito dalla scena, ...

Roma - Sparatoria in piazza Barberini/ Ultime notizie : colpi d'arma da fuoco uditi dai passanti - polizia indaga : Roma, sparatoria in piazza Barberini. Ultime notizie: colpi d'arma da fuoco uditi dai passanti, la polizia sta indagando per ricostruire quanto accaduto. Tre gli uomini coinvolti(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 10:46:00 GMT)

Sparatoria Chicago - Sanzione Usa-Iran - sud Sudan - attentato a Maduro : Sul Paese più giovane del mondo, nato da un referendum infatti dal 2011, interviene la Presidente di MSF Italia, Claudia Lodesani, e Aly Verjee, ricercatore presso l'US Institute of Peace, che ...

Roma - Sparatoria alla Borghesiana : passanti terrorizzati e caos : Momenti di paura nella mattinata di ieri 22 luglio, poco prima di mezzogiorno, a Roma, precisamente alla Borghesiana, localita' sulla Casilina. Davanti ad una sala slot, forse in to ad un diverbio per futili motivi, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. I residenti della zona, spaventati, hanno immediatamente chiamato il 112 e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che si sono messe al lavoro per chiarire la dinamica ed ...

Maryland - sangue in redazione : almeno 5 morti in una Sparatoria : Phil Davis ha coperto in tempo reale la sparatoria nella sede del suo giornale. Il reporter del Capital Gazette, il quotidiano di Annapolis (Maryland) che sotto il controllo del Baltimore Sun ha una tiratura giornaliera di circa 30mila copie al giorno, ha raccontato i colpi dell'orrore che hanno raggiunto diverse persone in redazione. A esploderli è stato un attentatore che, dopo un primo tentativo di fuga, è stato preso in custodia dello ...

“Almeno 4 morti”. Sparatoria nella sede del giornale - un bilancio già pesantissimo : Uno scontro a fuoco avvenuto tra le forze dell’ordine e un gruppo di persone ancora da identificare e che riporta subito alla mente, purtroppo, i drammatici attentati andati in scena nel corso degli ultimi anni, in particolare quello avvenuto in Francia nel gennaio del 2015 quando un gruppo di terroristi aveva assaltato la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, reo di aver pubblicato delle vignette ritenute offensive nei ...