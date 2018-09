Spagna | gli arbitri della Liga soddisfatti del VAR

Dalla Spagna : "Georgina ha abbandonato la famiglia per Cristiano Ronaldo" : Cristiano Ronaldo , per forza di cose, ha catalizzato l'attenzione di tutti i media italiani che non perdono tempo per parlare del fuoriclasse di Funchal. Il 33enne ex Real Madrid e Manchester United ...

Man United - Mourinho : 'Io tra migliori manager al Mondo - unico a vincere in Italia - Spagna e Inghilterra' : Sono il manager di uno dei più grandi club del Mondo, ma sono anche uno dei più grandi manager del Mondo. Ripeto: ho vinto otto titoli, l'unico a vincere in Italia, Spagna e Inghilterra. Non piccoli ...

Spagna - commercio al dettaglio in calo e sotto attese : Teleborsa, - In deciso calo i consumi in Spagna nel mese di luglio ., che appaiono anche peggiori del consensus. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo , INE, , le ...

La Spagna accogliente? Intanto rimpatria 116 migranti in Marocco in sole 24 ore : La Spagna accogliente? Intanto rimpatria 116 migranti in Marocco in sole 24 ore Mentre nel nostro paese che scoppia in… L'articolo La Spagna accogliente? Intanto rimpatria 116 migranti in Marocco in sole 24 ore proviene da Essere-Informati.it.

Spagna - la polizia trova 67 chili di cocaina nascosta negli ananas al mercato : La polizia spagnola ha trovato 67 chili di cocaina nascosta dentro a degli ananas al MercaMadrid, il secondo mercato del pesce più grande al mondo, nel cuore della capitale spagnola. Su internet è apparso, con il simbolo ufficiale della polizia nazionale spagnola e del ministero dell'Interno del Paese, un video che mostra dei poliziotti ...

Vuelta di Spagna - infinito Valverde : “Don Alejandro” vince a 38 anni a Caminito del Rey - Kwiatkowski si prende la maglia rossa. Nibali perde 4 minuti : Vuelta di Spagna, subito ribaltoni in classifica generale nella seconda tappa: Nibali al limite della classifica, adesso serve un’impresa ma è in Spagna per preparare il Mondiale infinito Alejandro Valverde: “El Imbatido” vince la 2ª tappa della Vuelta di Spagna, la prima in linea, con l’arrivo in salita a Caminito del Rey. Grazie al 38enne del Team Movistar la Vuelta inizia all’insegna dei colori di casa, ...

Rohan Dennis conquista la prima maglia rossa della Vuelta di Spagna : Come nel 2017 Rohan Dennis è la prima maglia rossa dell'edizione numero 73 della Vuelta di Spagna. Il campione australiano ha fatto segnare il miglior tempo nella cronometro iniziale di 8 chilometri ...

Irlanda - Spagna - Portogallo - Grecia : come si vive dopo la crisi in 8 grafici. Anche meglio che in Italia : L’Irlanda raccoglie nuovi successi, la Spagna ha persino superato l’Italia, il Portogallo recupera i disoccupati, mentre Grecia e Cipro continuano a soffrire. La chiave di un recupero sano è, come sempre, un recupero della produttività, grazie soprattutto al miglioramento del capitale umano, con un costo del lavoro che dia risorse allo sviluppo. Importante Anche avere spazio fiscale, e quindi un debito basso, per affrontare ...

MIGRANTI - Spagna RIMANDA IN MAROCCO I 116 ENTRATI A CEUTA/ Ultime notizie - El Pais : "Mafie dietro gli assalti" : MIGRANTI, respinti in MAROCCO i 116 ENTRATI a CEUTA. Ultime notizie, il ministro dell'interno Matteo Salvini "Se lo fa la SPAGNA va bene?", ecco cos'è successo(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 23:10:00 GMT)

Vuelta di Spagna – Sensazioni positive per Uran : “aspirazioni alte! E quel dettaglio del look che fa ben sperare…” : Rigoberto Uran ha solo Sensazioni positive in vista della Vuelta di Spagna: il ciclista colombiano è pronto ad affrontare la corsa spagnola con grande motivazione I problemi di salute che lo hanno frenato al Tour de France sono ormai alle spalle, Rigoberto Uran guarda all’imminente Vuelta di Spagna con grande ottimismo. A margine dell’evento di presentazione della corsa spagnola, il ciclista della EF-Drapac ha dichiarato: “sto ...