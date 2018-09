Sotto la parità il comparto media dell' Italia | -0 | 59% | | netto calo registrato da RCS

Sotto la parità il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 68% - - andamento negativo per Banca Finnat : Teleborsa, - Leggermente negativo il settore Bancario italiano, mostrando un andamento simile all'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha esordito a quota 8.997,26, con un decremento dello 0,68% ...

Sotto la parità il settore utility italiano - -0 - 51% - : Teleborsa, - Registra una modesta discesa il comparto utility in Italia, mentre l'EURO STOXX Utilities consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 25.462,74, in calo ...

Sotto la parità il comparto tecnologico a Milano - -0 - 67% - - andamento negativo per Eems : Teleborsa, - Registra una modesta discesa l'indice delle società High Tech italiane, mentre l'EURO STOXX Technology consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Technology ha chiuso a quota 63.161,...

Sotto la parità il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 49% - - lieve ribasso per Parmalat : Teleborsa, - Si muove poco Sotto i livelli della vigilia l'indice del settore alimentare italiano, mentre l'EURO STOXX Food & Beverage registra un buon rialzo. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto ...

Sotto la parità il comparto tecnologico a Milano - -0 - 37% - - netto calo registrato da Tiscali : Teleborsa, - Leggermente negativo l'indice delle società High Tech italiane, mostrando un andamento simile all'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha esordito a quota 67.832,87, con un ...

Piazza Affari riduce il rosso e viaggia poco Sotto la parità : Teleborsa, - Dopo un avvio giornata negativo in fondo agli eurolistini, Piazza Affari riduce il rosso e vede il FTSE MIB in calo dello 0,25% . I riflettori sono tutti puntati sui titoli della Galassia ...

Sotto la parità il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 43% - - giornata in discesa per doBank : Teleborsa, - Registra una modesta discesa il settore bancario italiano, mentre l'EURO STOXX Banks consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a quota 9.884,25, in calo dello 0,43% ...

Sotto la parità il comparto Finanziario in Italia - -0 - 61% - - giornata in discesa per Banca Ifis : Leggermente negativo il settore Finanziario Italiano , mostrando un andamento simile all' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Financials ha terminato la seduta a quota 12.410,35, con un decremento ...

Borse europee Sotto la parità. Piazza Affari si allinea : Piazza Affari continua la seduta sotto i livelli della vigilia, intonandosi all'andamento debole delle Borse europee. Mentre, oltreoceano continua la stagione delle trimestrali, con giganti del ...

Borse europee - atteso avvio Sotto la parità : ... presidente della Fed, che nella sua seconda audizione al Congresso ha confermato la sua linea, rassicurando gli investitori circa le prospettive dell'economia Usa. Dal Beige Book pubblicato ieri è, ...

Borse europee e Piazza Affari verso avvio Sotto parità - focus su Pil Cina e parole Trump : Previsto un avvio in territorio negativo anche per le principali Borse europee e per Piazza Affari. La settimana riparte con le indicazioni che sono arrivate dall'economia cinese. Mentre sono in atto le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, il Pil del secondo trimestre 2018 ha mostrato una crescita su base annua del 6,7% rispetto al +6,8% della passata ...