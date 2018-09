Sophie Taricone | figlia di Pietro | sul red carpet di Venezia insieme a mamma Kasia

Chi è Sophie - la figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak : Bellissima come mamma Kasia Smutniak e sorridente come papà Pietro Taricone: Sophie è la figlia di una delle coppie più amate del mondo del cinema. Aveva solo 5 anni quando il vincitore del primo indimenticabile Grande Fratello, morì in un incidente con il paracadute. All’epoca sua madre fece di tutto per proteggerla dalla morbosità dei media, ma oggi che è cresciuta Sophie ha fatto finalmente il suo debutto davanti ai flash dei fotografi. ...