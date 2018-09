Sony Xperia XZ3 Cover | Ecco Le Migliori Da Comprare

Come fare screenshot su Sony Xperia XZ3 : Guida per scattare screenshot su Sony Xperia XZ3. Come catturare screenshot su Sony Xperia XZ3. Salvare schermate su Sony Xperia XZ3 screenshot Su Sony Xperia XZ3 Sony Xperia XZ3 è stato presentato ufficialmente dall’azienda nipponica durante la conferenza dedicata ad IFA 2018. Si tratta di un nuovo top gamma che prosegue la dinastia della rinomata serie XZ, ma […]

Sony Xperia XZ3 in pre-ordine a 799 euro su Amazon Germania : Sulla versione tedesca di Amazon il Sony Xperia XZ3 sarà disponibile a 799 euro con in regalo una MicroSD da 64 GB. I pre-ordini sono già aperti L'articolo Sony Xperia XZ3 in pre-ordine a 799 euro su Amazon Germania proviene da TuttoAndroid.

Il display di Sony Xperia XZ3 batte quelli della concorrenza secondo Strategy Analytics : Sulle grandi potenzialità dello schermo del Sony Xperia XZ3 si sofferma una ricerca condotta da Strategy Analytics nel mese di agosto L'articolo Il display di Sony Xperia XZ3 batte quelli della concorrenza secondo Strategy Analytics proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ3 è ufficiale : prezzo e caratteristiche : Sony Xperia XZ3 è stato annunciato oggi 30 agosto 2018 ed è il primo dispositivo dell’azienda giapponese ad utilizzare un display OLED: ecco le principali caratteristiche.Alla fine anche Sony si è adeguata al mercato presentando un dispositivo con un grande display in formato 18:9 e addirittura con tecnologia OLED: stiamo parlando del nuovo Xperia XZ3.Sony Xperia XZ3 è ufficiale: ecco le principali caratteristiche hardware e ...

Sony Xperia XZ e XZs si aggiornano con le patch di agosto 2018 : Sony Xperia XZ e XZs hanno ricevuto nei giorni scorsi un nuovo aggiornamento del software che introduce le ultime patch di sicurezza Android datate agosto 2018. […] L'articolo Sony Xperia XZ e XZs si aggiornano con le patch di agosto 2018 proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ3 ufficiale : Scheda tecnica - Disponibilità e Prezzi : All’IFA 2018 di Berlino, Sony presenta il suo nuovo top di gamma, Xperia XZ3 a soli 6 mesi dalla presentazione di Xperia XZ2 avvenuta al MWC 2018 di Barcellona a Febbraio 2018 Sony Xperia XZ3 ufficiale: Scheda tecnica, Disponibilità e Prezzi Sony presenta ufficialmente il suo nuovo top di gamma, l’Xperia XZ3 che a distanza […]

Xperia XZ3 : il nuovo smartphone top di gamma Sony stupisce con display OLED e video in 4K HDR : Xperia XZ3 è il nuovo smartphone di fascia alta di casa Sony, presentato a margine dell’IFA di Berlino. L’azienda giapponese continua a perseguire la propria idea nel settore dei dispositivi mobili, soprattutto da un punto di vista estetico. Non è stato infatti integrato il notch, la tanto chiacchierata “tacca” sulla parte anteriore introdotta per la prima volta da iPhone X di Apple. Le cornici sono state però ampiamente ...

Sony ha svelato il suo smartphone di punta Xperia XZ3 : (Foto: Stefano Priolo – Wired) Berlino – Ormai l’appuntamento all’Ifa con un nuovo smartphone di punta Sony è un’abitudine: il produttore giapponese è rimasto l’unico in tutto il panorama del settore a sfruttare la cornice della manifestazione berlinese per lanciare anno dopo anno non un prodotto qualunque, ma il suo gadget più valido per i mesi a venire. Quest’anno è la volta di Xperia XZ3, smartphone ...

Sony Xperia XZ3 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Sony Xperia XZ3. Ecco la Scheda Tecnica di Sony Xperia XZ3 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Sony Xperia XZ3 Sony Xperia XZ3 ufficiale: finalmente un display OLED e Android 9.0 Pie nativo! Sony Xperia XZ3 è stato presentato ufficialmente dall’azienda nipponica durante la conferenza dedicata ad IFA 2018. Si tratta […]

Sony Xperia XZ3 hands on : caratteristiche - prezzo e data d’uscita : Dopo anni di alti e bassi, Sony sembra avere trovato la ricetta per risollevare il suo comparto Mobile. Ed è la più semplice e sensata: racchiudere il meglio delle proprie tecnologie negli smartphone in un design che stia al passo con la concorrenza e i suoi modelli full screen e ultrasottili. Riducendo al massimo le cornici e lo spessore del telefono. La strada era già stata imboccata con l’XZ2, e viene ribadita dal nuovissimo XZ3, presentato ...

Sony Xperia XZ3 migliora XZ2 senza sostituirlo (video anteprima) : Scopri Sony Xperia XZ3 nel nostro video girato a Berlino in occasione di IFA 2018, il nuovo flagship smartphone della casa nipponica disponibile in Italia da fine settembre. L'articolo Sony Xperia XZ3 migliora XZ2 senza sostituirlo (video anteprima) proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ3 è ufficiale con display OLED HDR QHD+ e Android 9 Pie : Sony Xperia XZ3 è stato presentato ufficialmente a poche ore dall'apertura di IFA 2018: scopriamo specifiche tecniche, immagini, design, prezzo e data di uscita del nuovo top di gamma del produttore nipponico. L'articolo Sony Xperia XZ3 è ufficiale con display OLED HDR QHD+ e Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ3 si mostra in 4 colori e senza notch in una nuova immagine leaked : Stando ad una nuova immagine leaked, il Sony Xperia XZ3 dovrebbe essere commercializzato in almeno quattro varianti cromatiche. Ecco quali L'articolo Sony Xperia XZ3 si mostra in 4 colori e senza notch in una nuova immagine leaked proviene da TuttoAndroid.