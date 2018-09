Aereo in ritardo di tre ore - Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) sbotta su Instagram : "D'ora in poi solo voli privati" : Accusata diverse volte di ostentare la sua ricchezza, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis nonchè sua collaboratrice ad Avanti un altro!, questa volta si è scagliata contro una nota compagnia aerea, raccontando ai suoi follower in una storia Instagram di un ritardo accumulato su un volo di linea: Allora, adesso un bell’Aereo privato qui non ci stava bene? Benissimo! All’andata abbiamo fatto tre ore di ritardo con Alitalia, adesso ...

Sonia Bruganelli polemizza : “Su un aereo di linea non mi vedrete più. Da ora solo aerei privati” : È bastato qualche ritardo con gli aerei di linea a far scatenare sui social Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che non è nuova a polemiche “ad alta quota” ed è stata accusata spesso dagli utenti di voler ostentare la sua ricchezza. La donna, infatti, attraverso le stories di Instagram racconta ai follower la sua ultima disavventura. Direttamente dall’aeroporto spiega: “Allora, adesso un bell’aereo privato qui non ci ...

Sonia Bruganelli provoca su Instagram : “Da oggi solo voli privati” : Sonia Bruganelli torna a provocare i suoi follower su Instagram, scatenando una nuova accesa polemica. Anche questa volta al centro del dibattito ci sono i voli privati, che la moglie di Bonolis preferisce a quelli di linea. Tutto è iniziato dopo che la modella ha pubblicato sulle Stories di Instagram un video in cui, visibilmente arrabbiata, afferma che non salirà più su un aereo di linea, dopo che il suo volo ha fatto ritardo per ben due ...

Sonia Bruganelli - la polemica : ‘Su un aereo di linea non mi vedrete più’ : Quella tra Sonia Bruganelli e gli aerei è una storia di amore e odio (e di tante critiche social). Amore, quando si tratta di voli privati, odio quando la moglie di Paolo Bonolis ricorre a quelli di linea. La donna, infatti, attraverso le stories di Instagram racconta ai follower la sua ultima disavventura. Direttamente dall’aeroporto spiega: Allora, adesso un bell’aereo privato qui non ci stava bene? Benissimo! All’andata ...

La moglie di Paolo Bonolis/ Sonia Bruganelli provoca ancora : “Da ora solo jet privati” : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, provoca nuovamente i suoi follower dopo l'ennesimo ritardo di Alitalia: "Non mi vedrete più su aerei di linea, da ora solo jet privati"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:37:00 GMT)

Sonia Bruganelli - moglie di Paolo Bonolis - scatena la polemica : 'Da oggi solo jet privati' : La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, non passa mai inosservata per le sue stories sui social e anche quest'oggi ha fatto molto discutere i suoi followers di Instagram dopo un video in cui annunciava che non avrebbe mai più presto aerei di linea. Una dichiarazione che ovviamente ha scatenato un vespaio di polemiche sui social, ma del resto lady Bonolis è ormai avvezza a questo tipo di critiche, dato che gia' in passato alcune sue ...

Sonia Bruganelli contro Alitalia/ “Da oggi solo voli privati” : la rabbia della moglie di Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli contro Alitalia, "Da oggi solo voli privati": la rabbia della moglie di Paolo Bonolis esplode su Instagram e il pubblico non gradisce la sua polemica.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 22:41:00 GMT)

Paolo Bonolis/ Il successo e la vita con Sonia Bruganelli lontani dal gossip : “Ci nascondiamo bene…” : Paolo Bonolis è sicuramente uno dei volti televisivi più amati. Nonostante sia poco social e ancor meno paparazzato, riesce ugualmente ad appassionare il pubblico.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:11:00 GMT)

Sonia Bruganelli abbracciata ad un altro uomo / La moglie di Paolo Bonolis nella bufera per una foto ma... : Sonia Bruganelli pubblica una foto in cui la si vede abbracciata ad un altro uomo. La moglie di Paolo Bonolis finisce nella bufera ma risponde con ironia alle critiche(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:30:00 GMT)

Sonia Bruganelli - foto abbracciata all’amico : forti critiche. Bonolis? : Sonia Bruganelli, la foto in spiaggia abbracciata all’amico accende la miccia: pioggia di critiche. Paolo Bonolis? Ci rissiamo: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, si è ritrovata di nuovo sommersa dalle critiche. Stavolta non è una questione di jet privati o di altri sfoggi di ricchezza. Stavolta trattasi di una foto in cui si riprende […] L'articolo Sonia Bruganelli, foto abbracciata all’amico: forti critiche. Bonolis? ...

Sonia Bruganelli replica duramente a Diva e Donna : “Non giocate con i titoli. Nessun figlio in arrivo” : Per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è “un’altra estate di passione” con “la famiglia pronta ad allargarsi“. Parola del settimanale Diva e Donna che annuncia la gravidanza della produttrice che da molto tempo finisce al centro delle polemiche sui social network. Legata al conduttore dal 1997, moglie dal 2002 e mamma di tre bambini: Silvia, Davide e Adele. Quarto figlio in arrivo dunque? La Bruganelli, alla guida ...

"Sonia Bruganelli incinta" : la moglie di Paolo Bonolis smentisce e sbotta su Instagram : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis nonché alla guida della SDL2005, la società che si occupa tra le altre cose dei casting per i concorrenti di Avanti un altro!, è andata su tutte le furie dopo aver letto su Diva e Donna che era nuovamente in dolce attesa.Sul rotocalco si parlava testualmente di "un'altra estate di passione" e di "famiglia pronta ad allargarsi", con la diretta interessata che è andata a sfogarsi sui social ...

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis/ Furiosa per il gossip : nessun figlio in arrivo - il post di Justine Mattera : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, quarto figlio in arrivo? La moglie del conduttore replica a Diva e Donna e su Instagram scrive: "non giocate con i titoli".(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 16:14:00 GMT)

Sonia Bruganelli incinta di Bonolis? Lei sbotta contro Diva e Donna : Sonia Bruganelli incinta di Bonolis? Lei sbotta contro Diva e Donna, preoccupazione per gli equilibri della famiglia “Un’altra estate di passione, in arrivo il quarto figlio”. E poi ancora: “La famiglia è pronta ad allargarsi”. Con questi titoli la rivista Diva e Donna ha spedito Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, su tutte le furie. […] L'articolo Sonia Bruganelli incinta di Bonolis? Lei sbotta contro Diva e Donna ...