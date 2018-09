Softball | Intergirone Serie A1 | Bollate e Bussolengo ai playoff | lotta serrata nei due

oasport

: #Softball, Intergirone Serie A1: Bollate e Bussolengo staccano il pass per i playoff di fine settembre, mentre più… - OA_Sport : #Softball, Intergirone Serie A1: Bollate e Bussolengo staccano il pass per i playoff di fine settembre, mentre più… - 4liveit : Poderi Dal Nespoli nell’Intergirone si sbarazza di Saronno e Nuoro: - ilSaronno : Softball Isl: in Intergirone la Rheavendors Caronno difende il secondo posto -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Non fa in tempo a finire la seconda giornata dell’dellaA1 di2018 che già ci sono le prime due formazioni qualificate aiper lo scudetto:, dominatrici assolute della stagione in corso, hanno già staccato il pass per proseguire nel cammino che porta al tricolore.-Castellana Doppia vittoria per le leader del girone A, che finora hanno perso soltanto in un’occasione, contro. Nella prima gara, il primo inning è già decisivo con 4 punti delle padrone di casa, di cui un paio molto belli propiziati da una valida all’esterno destro di Lara Cecchetti. Amanda Fama arrotonda ancora il punteggio con un fuoricampo, mentre a firmare il definitivo 6-0 è Fumagalli spinta da Buila. Non cambia granché nella seconda partita, tranne il risultato, stavolta contenuto entro i termini di un 3-0 arrivato con Juarez ...