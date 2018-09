Sneakers | i modelli da comprare al rientro dalle vacanze

gqitalia

(Di lunedì 3 settembre 2018) Non ne abbiamo mai abbastanza e vorremmo collezionarle tutte. Le nuove– quasi tutte in stile chunky e molto grintose – sono perfette per iniziare la stagione autunnale in grande stile. Hanno un look oversize quelle di Balenciaga, con lavorazione effetto vintage e l’ormai famoso dettaglio della taglia scritta sulla punta, e quelle di Gucci, con elementi che richiamano il mondo del trekking e patch in gomma con logo nel font di SEGA. Bentornati anni ’80. Bianche ma con dettagli fluo leRun Away Pulse in Tela Monogram di Louis Vuitton (anch’esse si ispirano agli scarponcini per fare trekking, vedi ganci e occhielli) con suola in gomma zigrinata. Hanno un design d’avanguardia le nuove colour block di Prada, arricchite con l’iconica strap con logo sulla tomaia (in pelle scamosciata e tessuto tecnico) e dagli occhielli colorati mentre le Valentino Garavani ...