Smart TV 30-39” | guida all’acquisto

(Di lunedì 3 settembre 2018) Le miglioriTV fra 30 e 39 pollici possono essere la soluzione migliore per chi cerca uno schermo abbastanza grande ma ha degli spazi limitati nella propria abitazione e un budget ridotto. Con questa diagonale infatti è possibile sfruttare tutte quelle tecnologie “intelligenti”, che permettono di connettersi alla rete e di utilizzare app, mantenendo tutte le funzionalità di modelli ben più costosi. Sia che siano collegate tramite WiFi o rete LAN infatti, con leTV potrete godere di contenuti e servizi sempre aggiornati: un esempio fra tutti è sicuramente la possibilità di usufruire di Netflix, Amazon Prime Video o NOW TV direttamente seduti in poltrona o sul divano. Per non parlare poi della possibilità di utilizzare YouTube o i social network direttamente sullaTV. Certo, il telecomando non è il mezzo più semplice da utilizzare a questo scopo, ma con poche ...