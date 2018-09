Slender Man film al cinema | cast | recensione | curiosità

Slender Man - il trailer dell’horror sul meme più terrificante di sempre : Un po’ drama teen, un po’ possessione demoniaca e molto creepypasta*, Slender Man arriva ufficialmente nelle sale italiane il prossimo 6 settembre, giusto per riprendere la stagione dell’horror con un racconto frutto del web 2.0. Dopo un documentario HBO, è il turno del cinema per il meme più terrificante di tutti con un film Sony di cui è stato appena rilasciato il full trailer, disponibile anche in italiano. Nel video, più ...