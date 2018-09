SkyWeek | il meglio in onda sui canali Sky 2 - 8 Settembre 2018

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 26 Agosto - 1 Settembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY 26 Agosto - 1 Settembre 2018 JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLALunedì 27 Agosto, alle 21.15 su Sky Cinema UnoDwayne Johnson e Jack Black nel sequel, campione di incassi, del film con Robin Williams. Siamo nel 1996 quando un ragazzo trova sulla spiaggia la scatola del gi...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 19 - 25 Agosto 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 19 AL 25 Agosto 2018 IL TUTTOFARELunedì 20 Agosto, alle 21.15 su Sky Cinema UnoA pochi mesi dalle sale cinematografiche, la commedia targata Vision Distribution con uno strepitoso Sergio Castellitto. Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora per pochi soldi e senz...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 12 - 18 Agosto 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 12 AL 18 Agosto 2018 GOLD – LA GRANDE TRUFFALunedì 13 Agosto, alle 21.15 su Sky Cinema UnoMatthew McConaughey, Edgar Ramirez e Bryce Dallas Howard nel film, che ha ottenuto una nomination ai Golden Globe, sullo scandalo in cui nel 1993 fu coinvolta la Bre-X Minerals Ltd. Ke...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 5 - 11 Agosto 2018 : SEGNALAZIONI SKY 5 - 11 Agosto 2018 SUMMER OF LOVEDa martedì 7 Agosto, alle 22.15 su Sky ArteUn documentario in quattro episodi che racconta un fenomeno unico nella storia del pop: la Summer of Love, l’estate dei figli dei fiori. Un periodo di conquiste culturali, attuali ancora oggi. Da quell&r...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 29 Luglio - 4 Agosto 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 29 Luglio AL 4 Agosto 2018 USS INDIANAPOLIS Lunedì 30 Luglio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno Nicolas Cage è al centro di un “war disaster movie” tratto da una storia vera. Alla fine della Seconda guerra mondiale, sull'incrociatore USS Indianapolis viene trasportata in segreto una delle due bombe atomiche destinate a metter...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 22 - 28 Luglio 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 22 AL 28 Luglio 2018 SKY UNO LOVES ANIMALS Da venerdì 27 Luglio a domenica 12 agosto, al canale 109 di Sky Un temporary channel dedicato agli amici con zampe, coda pelo o piume per la gioia di tutti gli appassionati di cani, gatti e non solo. In un periodo, quello estiv...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 15 - 21 Luglio 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 15 AL 21 Luglio 2018 THE TALE Venerdì 20 Luglio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno Laura Dern è la protagonista di una nuova e coraggiosa produzione HBO. Jennifer, professoressa e giornalista globetrotter, vive una ...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 8 - 14 Luglio 2018 : SEGNALAZIONI SKY 8 - 14 Luglio 2018 PATRICK MELROSE Da lunedì 9 Luglio, alle 21.15 su Sky Atlantic Su Sky Atlantic arriva la nuova produzione originale Sky e SHOWTIME con Benedict Cumberbatch protagonista. Patrick Melrose è un tossicodipendente che si trova a dover fare i conti c...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 2 - 7 Luglio 2018 : SEGNALAZIONI SKY DALL’1 AL 7 Luglio 2018 TAFANOS Mercoledì 4 Luglio, alle 21.00 su Sky Cinema Max Il divertente horror, produzione originale Sky, che rende omaggio ai b-movie italiani degli anni 70 e 80. Un gruppo di amici passa un weekend in un’isolata villa di campagna lontano dallo stress....

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 24 - 30 Giugno 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 24 AL 30 Giugno FAHRENHEIT 451 Venerdì 29 Giugno, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD Una nuova produzione HBO fa rivivere il futuro distopico dell’omonimo romanzo scritto da Ray Bradbury, già portato al cinema da François Truffaut, che ha come protagonisti Michael B. Jordan (Creed – Nato per combattere) e Michael Shannon (The Shape of ...