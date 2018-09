Siria | offensiva finale contro Idlib

Siria - esplosioni a Damasco. Idlib teme l'offensiva del regime - : Due fortissime esplosioni si sono sentite nei pressi di un aeroporto militare della capitale. Il 7 settembre vertice Iran-Russia-Turchia per discutere del conflitto civile scoppiato nel Paese nel 2011 ...

Siria - Damasco pronta all’offensiva finale : “A Idlib fino in fondo contro i terroristi”. Russia : “Occidente non giochi col fuoco” : A Damasco manca solo l’ordine del palazzo presidenziale. Il via all’operazione per liberare Idlib e la sua provincia, nel nord ovest della Siria, dalle ultime sacche di resistenza dei ribelli è questione di giorni, se non di ore. Le truppe governative Siriane andranno “fino in fondo“, ha spiegato Walid Muallem, ministro degli Esteri di Damasco, dopo aver incontrato a Mosca il suo omologo russo Serghiei Lavrov. Le truppe ...

L'offensiva finale di Assad per riconquistare la Siria : La logica vorrebbe che Erdoan non si lasci coinvolgere in una guerra all'estero mentre è impegnato in una battaglia di insulti con Donald Trump e l'economia turca è in picchiata. Ma il presidente ...

L’offensiva finale di Assad per riconquistare la Siria : Se l’operazione di riconquista di Idlib proseguirà senza incidenti legati a un intervento turco o americano, sarà l’ultima grande battaglia della guerra civile Siriana. Leggi

Siria : sempre più vicina offensiva governativa su Idlib : L'offensiva governativa su Idlib è fonte di preoccupazione anche per gli altri attori coinvolti nella ricerca una soluzione politica alla... , Res,

Siria : Ong - 10mila sfollati in fuga da offensiva governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria, esercito lancia offensiva contro ribelli nella città di Daraa