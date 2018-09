Sicurezza edifici scolastici | 12mila studenti messinesi prolungheranno le vacanze

Bioedilizia : messo a punto il nuovo sistema di monitoraggio per la Sicurezza degli edifici in legno : Grazie alle innovative tecnologie introdotte all’inizio del nuovo millennio, negli ultimi decenni si è lavorato molto per mantenere e incrementare il livello di qualità degli edifici in legno assicurando costruzioni, non solo sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico, ma anche durevoli nel tempo. È in questo processo di continua ricerca e di miglioramento che si inserisce il sistema di monitoraggio S.A.L.E ( sistema Affidabilità ...

ENEA : consegna della prima etichetta di qualità in Italia per la Sicurezza sismica degli edifici : Venerdì 29 giugno, ore 18, a Osimo (Ancona) è in programma la consegna della prima etichetta in Italia per la sicurezza sismica degli edifici, il “Marchio di qualità Sisma Safe”, presso la nuova sede del Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro, l’associazione punto di riferimento in Italia per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e per le loro famiglie (Via Linguetta 3, Osimo). La cerimonia, alla quale interverranno ...