«Siamo un team giovane ma impareremo a vincere tutte le gare»

F1 - Hamilton convinto del suo potenziale nonostante la figuraccia in Austria : “ Siamo il team più forte” : Lewis Hamilton dice la sua in conferenza stampa pre weekend di Silverstone, il pilota inglese torna a casa per il Gp d’Inghilterra La consueta conferenza stampa che anticipa il weekend di prove, qualifiche e gare, è andata in scena con tre piloti protagonisti (per un motivo o per un altro) della precedente gara del campionato di Formula Uno. Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno detto la loro dopo la prestazione al ...

MotoGp – Marquez pronto per Assen - lo spagnolo crede nel suo team : “Siamo bravi e andiamo bene su tutti i circuiti” : Marc Marquez in conferenza stampa ad Assen: le sensazioni dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp d’Olanda La MotoGp riparte da Assen, la Cattedrale delle moto. I piloti sono pronti per sfidarsi in pista, sul circuito di Assen, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Si parte oggi con la conferenza stampa dei piloti, in attesa di accendere i motori domani, per le prime sessioni di prove libere. / AFP ...