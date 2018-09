“Siamo senza parole” Il vigilantes lo ha fatto a un cadavere in obitorio Colto sul fatto

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 settembre 2018) Non c’è mai limite al peggio. Più ci sforziamo di immaginare la cosa più assurda che potrebbe accadere, più questa arriva, puntualmente, a sorprenderci. In questo caso decisamente in negativo, tanto da lasciare tuttiparole. Era addetto alla vigilanza in ospedale ma, invece di evitare che qualcuno si intrufolasse nella struttura, ne ha approfittato per abusare sessualmente deldi un donna appena morta durane un ricovero e quindi deposto inin attesa dei funerali. È l’assurdo gesto di un23enne statunitense, Cameron Wright, beccato proprio mentre abusava della salma all’interno dei locali dell’ospedale S. Francis di Memphis, in Tennessee. a scoprirlo un suo collega che ha subito chiamato la polizia facendolo arrestare . L’uomo , portato in centrale ha subito ammesso le sue colpe ed ora è in carcere in attesa del ...