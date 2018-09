“Siamo provinciali e cretini” Flavio Briatore | il manager che non investe più in Italia

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 settembre 2018) Negli ultimi tempi disi è parlato sempre con un’impronta gossippara, incentrata sulla cronaca rosa e sulle sue storie sentimentali. Dopo l’addio a Elisabetta Gregoraci, l’ex velina di Striscia La Notizia che gli ha dato il primogenito Nathan Falco,si è goduto la stagione estiva trovando una nuova fiamma. A fotografarlo insieme a una bella donna è il settimanale Gente, che negli scatti esclusivi, mostra il volto della misteriosa nuova fiamma. I due sono a Porto Cervo, in provincia di Olbia, a bordo di un gommone per raggiungere un ristorante. Ma chi è la donna seduta al fianco di? Capelli biondi e mossi, look semplice. Una donna giovane di nemmeno trent’anni a detta del settimanale. Un nuovo amore? Niente affatto: a smentire il possibile flirt, ufficialmente, è stato lo stesso. Con un messaggio su Instagram ha ...