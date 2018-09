Si ribalta con la macchina | morto 45enne di Scerne di pineto

Gol Rigoni - l’Atalanta ribalta tutto contro la Roma : partita incredibile [VIDEO] : GOL Rigoni – Si sta giocando l’ultimo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Roma ed Atalanta che stanno regalano grandi emozioni. Giallorossi in vantaggio con un gol di tacco di Pastore, poi entra in campo la squadra di Gasperini e ribalta tutto prima con Castagne e poi con Rigoni, partita veramente incredibile all’Olimpico. GOL Rigoni #Zapata umilia #Manolas e #Rigoni va in rete! ...

Ragazza muore ribaltandosi con l'auto. Aveva 17 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ragazza muore ribaltandosi con l'...

Matteo Salvini - la prova di forza sui migranti : 'Continua così e a ottobre ribalta il tavolo e torna al voto' : 'E adesso arrestateci tutti'. Sul caso dei 150 migranti ancora bloccati sulla nave Diciotti al porto di Catania c'è odore di bomba giudiziaria. Secondo alcune indiscrezioni, l'indagine della Procura ...

Auto si ribalta nel catanzarese - ferito il conducente : OLIVADI , CATANZARO, - Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sul lato mentre percorreva una strada ad Olivadi. A bordo solo il conducente di 82 anni che è rimasto ...

Brindisi - auto si ribalta sul cavalcavia : Matteo muore a 21 anni - salvi i due amici che erano con lui : Matteo Machì, 21 anni, è morto nel corso di un incidente mortale verificatosi alla vigilia di Ferragosto a Brindisi: l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata, per cause ancora in via di accertamento, mentre i due amici che erano con lui, di 23 e 22 anni, sono riusciti a salvarsi. A Fasano il 20enne Giuseppe Vinci è stato travolto forse da un'auto pirata mentre era a bordo di uno scooter: per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Auto con tre giovani a bordo si ribalta sul cavalcavia : un morto : BRINDISI - L'Auto si è ribaltata, senza lasciargli scampo. Un ragazzo di Brindisi di 21 anni ha perso la vita a seguito di un terribile incidente che intorno alle ore 3 della scorsa notte , fra lunedì ...

ATP Toronto – Tsitsipas ribalta Anderson - il greco vince in tre set e si regala la finale contro Nadal : Dopo l’iniziale vantaggio del sudafricano, Tsitsipas aumenta i giri del proprio motore e ribalta il risultato guadagnandosi l’accesso in finale Una partita ricca di emozioni, una semifinale da brividi che regala colpi di scena uno dietro l’altro. Niente da fare per Anderson nella seconda semifinale del torneo ATP di Toronto, è Tsitsipas a staccare il pass per la finale dove troverà nientemeno che Rafa Nadal. Dopo ...

Roma - si ribalta con l’auto : muore bimba di 8 anni : Roma. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa notte a Nettuno (Roma), in via dei Frati. Alla guida dell’auto il padre, 39 anni, che poco dopo la mezzanotte avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro un palo e cappottandosi. Roma, l’uomo al volante risultato positivo all’alcol test L’uomo era al volante nonostante la patente revocata da 9 anni e sotto l’effetto ...

Senza patente si ribalta con l'auto - muore la figlia di 8 anni : L'incidente a Nettuno, Roma,. L'uomo ha tentato di scappare: rintracciato dalla polizia, è risultato positivo all'alcoltest. A bordo anche la seconda figlia, rimasta ferita

Incidente con ribaltamento a Carimate SIRENE DI NOTTE : Incidente con ribaltamento a Carimate ma non solo. Altri due sinistri a Cantù. Incidente con ribaltamento: coinvolti tre giovani Una NOTTE impegnativa per i soccorsi comaschi. Diversi infatti gli ...

Ambulanza si ribalta a Roma dopo lo scontro con un autocarro : ferito l'autista : Aveva appena fatto in tempo ad accendere i lampeggianti, ancora non aveva azionato la sirena e stava ripartendo per portare soccorso a una persona quando l'Ambulanza che guidava è stata travolta in ...

Follia sulla litoranea : imbottito di cocaina - ribalta il camion con il gpl. Tragedia sfiorata : L'uomo, 47 anni, residente a San Cesario di Lecce, stava percorrendo la provinciale 48 quando il mezzo è uscito dalla sede stradale ed è finito in un fondo agricolo: all'interno del camion, i carabinieri hanno trovato una banconota arrotolata con tracce di polvere bianca.Continua a leggere

Real Madrid-Juventus 3-1 : Bale e Asensio ribaltano il vantaggio dei bianconeri : Stanotte a Landover, nel Maryland, si è chiusa la tournée americana della Juventus che dopo le vittorie con Bayern Monaco e Benfica, chiude la sua partecipazione all’International Champions Cup con una sconfitta contro il Real Madrid. Bale e Asensio (doppietta) ribaltano l’autorete di Carvajal.

Rinoceronte si scaglia contro un'auto e prova a ribaltarla. VIDEO - : E' successo all'Africam Safari di Puebla, in Messico. A riprendere la scena un altro automobilista che si trovava dietro il veicolo attaccato dall'animale