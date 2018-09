ilfattoquotidiano

: Sgomberi, Decaro: “Viminale non può cambiare legge con una circolare. Rischio di nuovi scontri come in via Curtaton… - fattoquotidiano : Sgomberi, Decaro: “Viminale non può cambiare legge con una circolare. Rischio di nuovi scontri come in via Curtaton… - TutteLeNotizie : Sgomberi, Decaro: “Viminale non può cambiare legge con una circolare. Rischio di nuovi… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) “Unanon puòuna norma, e cioè il decreto14 del 2017 che regola l’esecuzione degli“. Il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, Antonio, in un’intervista a Repubblica critica il giro di vite del Viminale sulle occupazioni abusive. Stando allainviata ai prefetti, gli immobili occupati vanno censiti al più presto e glidevono essere tempestivi “rinviando alla fase successiva ogni valutazione in merito alla tutela delle altre istanze”. Ma “la– ricorda– stabilisce che nel Comitato metropolitano vada fatta la concertazione tra comuni, forze dell’ordine e regione. In quella sede si trova il piano di abitazioni alternative, soprattutto per tutelare soggetti vulnerabili, ma in generale per tutti quelli che ne hanno diritto. Adesso invece si dice che la ...