SETTEMBRE AL BORGO - L' arte affianca il teatro | partono due mostre all' Eremo GUARDA LE

46esima edizione di SETTEMBRE al Borgo " la Contaminatio Felix di Enzo Avitabile. - Magazine Pragma : Chi stabilisce e come il numero di persone massimo che può ospitare Settembre al Borgo ? C'è una commissione comunale preposta sugli eventi e spettacoli se i numeri sono sotto i 1100-1200 come ...

Il Sud non è magia : a Casertavecchia torna SETTEMBRE al Borgo e riparte dai libri : Dal 5 al 10 Settembre arriva la storica rassegna "Settembre al Borgo" a Casertavecchia per la direzione artistica di Enzo Avitabile. Musica, arte e da quest'anno anche libri. Con un'anteprima il 4 con il primo degli incontri de "Il Sud non è magia" a cura di Luigi Ferraiuolo. Tra gli ospiti Andrea Di Consoli, Maurizio De Giovanni, Elisa Ruotolo e Pino Aprile.Continua a leggere