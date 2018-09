Sesso | Gran Bretagna | con il boom di Tinder e Grindr aumentano le malattie

Migranti : a Partinico 15 comunità e 259 ospiti - asSessore 'al via ispezioni' (3) : (AdnKronos) - Fino a qualche giorno fa nel centro del Palermitano mancava persino una 'mappatura' delle strutture e dei loro ospiti. "Si sono creati 15 centri di accoglienza di cui due Sprar senza preoccuparsi di capire quali fossero i numeri dentro ogni struttura. Ci sono dei fondi dedicati a perco

Migranti : a Partinico 15 comunità e 259 ospiti - asSessore 'al via ispezioni' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - Quindici centri, di cui due Sprar, che ospitano 259 Migranti, tra cui 53 minori non accompagnati. Eccoli i numeri dell'accoglienza di Partinico, grosso centro del Palermitano con un popolazione di 32mila abitanti, rimbalzato agli onori della cronaca nelle ultime settim

Canili a Siracusa - l'asSessore Granata ai gestori : libero accesso ai volontari : Nuove modalità per l'accesso ai Canili e per il miglioramento della qualità della vita degli animali ricoverati. l'assessore alla Tutela degli animali e della fauna urbana, Fabio Granata, comunicando ...

Sesso : la sindrome dello spogliatoio si diffonde in Gran Bretagna : Il momento più delicato “per molti uomini è quello della doccia in palestra, quando ci si spoglia e, giocoforza, si fanno i confronti. Anche per una questione di prospettiva, gli altri sembreranno più dotati. E se si potrebbe pensare che l’aplomb britannico protegga dalla ‘sindrome dello spogliatoio’, questo non è affatto vero. Anzi, secondo una recente indagine di Yougov, solo il 36% degli inglesi di 18-24 anni è ...

MIGRANTI MINORENNI : Sesso PER PASSARE CONFINE A VENTIMIGLIA/ Save the Children : 4570 minori irrintracciabili : MIGRANTI MINORENNI: SESSO per PASSARE il CONFINE. VENTIMIGLIA, Save the Children "indotte a prostituirsi". In Liguria numerosi casi di ragazzine che fanno soldi offrendosi(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Il grande accusatore di Renzi asSessore a Castellammare : 'Stabia prima di tutto' : Castellammare DI STABIA - 'Non ho velleità politiche ma mi stimola in questo nuovo compito solo l'interesse per la mia città'. Sono queste le prime parole del maggiore dei carabinieri Gianpaolo ...

Migranti : asSessore Palermo - da noi grande lezione all'Ue : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - L'assessore al Lavoro e alla Scuola del Comune di Palermo, Giovanna Marano, in rappresentanza del sindaco Leoluca Orlando, ha ricevuto questa mattina a Villa Niscemi una delegazione di circa trenta interpreti del Parlamento europeo, in questi giorni in visita a Palermo

Migranti : asSessore Palermo - Salvini non ha ancora fatto nulla ma alimenta solo paura : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Il Ministero dell'Interno in questi mesi non non ha ancora fatto nulla contro l'immigrazione clandestina". Lo ha detto l'assessore comunale alle Attività sociali di Palermo Giuseppe Mattina che ha la tutela di 220 minori stranieri non accompagnati. "Tutto quello che st

Vaccini in stanze separate per bambini e migranti/ Domodossola - asSessore regionale immigrazione : "È assurdo" : stanze vaccinazioni separate per bambini e migranti. Domodossola, il sindaco Pizzi: "Portano malattie". Il primo cittadino del paese piemontese ha scritto all'Asl locale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:34:00 GMT)

Bologna - asSessore pro migranti minacciato di morte su Facebook/ Foto di proiettili - Lepore : "Non fate paura" : Bologna, assessore pro migranti minacciato di morte su Facebook: la vicenda di Matteo Lepore ha sconvolto l'opinione pubblica, Foto con proiettili sul social network(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:51:00 GMT)

