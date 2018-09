Sesso “da urlo” Se vuoi orgasmi lunghi e sfrenati | non fare mai più questi errori

caffeinamagazine

: Vero @matteosalvinimi, però agli stessi migranti voi gli state facendo fare ancora su e giù da Taranto a Ventimigli… - rubio_chef : Vero @matteosalvinimi, però agli stessi migranti voi gli state facendo fare ancora su e giù da Taranto a Ventimigli… - keanidaenerys : non ho mai cambiato sesso se non per scherzare non giudico, ma ammetto che la cosa mi fa un po’ strano, mi sono rit… - maurovillone : La nostra cultura decadente ci insegna da più di 2.000 anni a occuparsi in primo luogo di fare soldi, poi a procura… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) La vita sessuale è parte integrante della vita. È un momento essenziale nell’esistenza di chiunque: ilfa bene all’anima, al corpo, riduce lo stress, aumenta il buonumore e in generale fa stare meglio. Ma cosa incide su una buona relazione sessuale? Cosa fa la differenza in camera da letto (o nel luogo in cui si decide di consumare il rapporto)? In occasione della Giornata Mondiale del benessere sessuale, promossa dall’OMS ogni 4 settembre, il professor Emmanuele A. Jannini, Ordinario di Endocrinologia e Sessuologia Medica dell’Università Tor Vergata di Roma, racconta il percorso salute ideale per arrivare a una performance di successo in camera da letto. Secondo Jannini, certi luoghi incidono in maniera significativa. Quali luoghi? La cucina per esempio. Come riporta Affari italiani, è ormai dimostrato che la dieta ha un ruolo fondamentale nel mantenere un buono stato di ...