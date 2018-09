Serie A Spal | Semplici | «Buona prestazione | peccato per il risultato»

Serie A - Torino-Spal 1-0 : ci pensa N'Koulou : Una rete del difensore nella ripresa regala la prima gioia ai granata dopo la sospensione del match per il maltempo

Serie A - Torino-Spal 1-0 : decisivo Nkoulou - esordio per Zaza : Torino-Spal in due atti, ma alla fine è festa granata, grazie al gol di Nkoulou al 7' della ripresa. Una serata complicata: partita sospesa infatti per 58 minuti al 18' del primo tempo per il violento ...

Torino-Spal 1-0 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Torino-Spal, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Bologna-Inter - Serie A in DIRETTA : i neroazzurri con le spalle al muro al Dall’Ara. Aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bologna-Inter, anticipo delle 18 di sabato nella terza giornata di Serie A 2018-2019. Entrambe le squadre condividono un avvio di campionato deludente, ciascuna con un misero punto conquistato in due partite. Gli emiliani (insieme a Frosinone e Sampdoria, ma quest’ultima con una partita in meno) non hanno ancora segnato una rete nei due precedenti incontri; i neroazzurri invece, reputati ...

Serie A Spal - Valdifiori guida la carica degli ex : FERRARA - Allo stadio "Grande Torino" del capoluogo piemontese sarà una rimpatriata per molti degli uomini di mister Semplici . La capolista, si la Spal guida il campionato di Serie A, anche se in ...

Serie A Parma-Juventus - dirige Doveri. Torino-Spal a Pasqua : ROMA - Queste le designazioni arbitrali della 3/a giornata di Serie A , che comincerà venerdì 31 Agosto alle 20.30 con Milan-Roma, arbitro Guida,. Poi due anticipi al sabato, primo settembre: alle 18 ...

Spal - l’impatto del doppio salto Lega Pro-Serie A : in due anni ricavi decuplicati : l doppio salto Lega Pro-Serie A ha permesso alla Spal di decuplicare i ricavi in due anni, seppur i conti rimangano ancora in rosso. L'articolo Spal, l’impatto del doppio salto Lega Pro-Serie A: in due anni ricavi decuplicati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - a sorpresa è Gomis della Spal l’unico portiere imbattuto : Ha mostrato una grande solidità difensiva e si trova a sorpresa in vetta alla classifica, senza aver subito nemmeno un gol. La Spal di Semplici, superato l’anno di apprendistato, sembra essersi ambientata bene al clima della A. Uno dei suoi segreti è l’estremo difensore Alfred Gomis. Il portiere Spallino è inaspettatamente l’unico a non aver raccolto palloni nella propria porta; merito suo, sicuramente, ma anche del ...

VIDEO/ Inter-Torino (2-2) - highlights e gol : niente riposo - confronto Spalletti-squadra ad Appiano (Serie A) : VIDEO Inter Torino (2-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A, che ha visto i nerazzurri avanti di due gol farsi raggiungere da Belotti e Meité.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:22:00 GMT)

Serie A - è delirio : Milan - Inter e Bologna nel caos con Gattuso - Spalletti e Inzaghi già a rischio esonero. Una follia tutta italiana : Tre piazze storiche come Milan, Inter e Bologna sono già nel caos: parte della tifoseria chiede la testa di Gattuso, Spalletti e Pippo Inzaghi nonostante il campionato sia appena iniziato. E’ già bufera a Milano e Bologna per il deludente avvio di stagione, ma polemiche così accese ci sembrano un eccesso di isterismo soprattutto per il Milan che ha giocato una sola partita, in uno dei campi più difficili della Serie A, al San Paolo ...

