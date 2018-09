Serie A | la Juve è già prima da sola e a punteggio pieno Segue a sorpresa il Sassuolo

Serie A - il calcio d’agosto non conta nulla. Tranne che per la Juventus : Il calcio d’agosto non conta nulla. Si dice così e la Serie A ce l’ha puntualmente dimostrato nel corso del tempo. Negli ultimi anni abbiamo visto l’Inter di Spalletti partire a razzo e poi sgonfiarsi alla prima sconfitta. L’Inter di Mancini partire ancora meglio e naufragare miseramente alla prima sconfitta. Tornando un po’ più indietro, la Roma di Garcia mettere in fila una striscia record che da agosto è arrivata addirittura fino a novembre, ...

Serie A - Prego ripassare - l'anti-Juve ancora non c'è! Nessuno tiene il ritmo dei bianconeri : Allegri fa corsa a sè : Arrivati alla prima sosta un dato è chiaro: Napoli, Inter, Roma e Milan ancora non possono tenere il passo dei campioni d'Italia

Classifica Serie A - primi tre punti per il Milan : Juve a punteggio pieno : Si è conclusa la terza giornata di Serie A, che coincide con la prima sosta stagionale dedicata alle nazionali. Il bilancio di questo avvio di campionato sorride soprattutto alla Juventus, già in testa alla Classifica e unica squadra a punteggio pieno (anche la Fiorentina è a punteggio pieno, ma con una partita da recuperare). Il Milan, invece, dopo la vittoria contro la Roma ha trovato i primi tre punti. Classifica completa Serie A Questa, ...

VIDEO/ Parma-Juventus (1-2) : Oppini scatenato! Highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata) : VIDEO Parma Juventus (1-2): Highlights e gol della partita del Tardini, valida per la 3^ giornata di Serie A. Mandzukic e Matuidi portano i bianconeri a nove punti in classifica.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 08:47:00 GMT)

Video/ Parma-Juventus (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata) : Video Parma Juventus (1-2): highlights e gol della partita del Tardini, valida per la 3^ giornata di Serie A. Mandzukic e Matuidi portano i bianconeri a nove punti in classifica.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 03:01:00 GMT)

Serie A Parma-Juventus 1-2 - il tabellino : PARMA - La Juventus batte in trasferta il Parma 2-1. Bianconeri subito in rete con Mandzukic , pareggio prima dell'intervallo con Gervinho . Nella ripresa è Matuidi a mettere il pallone decisivo alle ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Orgoglioso di questa prestazione contro la Juventus» : Numeri e statistiche La cronaca Serie A Parma D'Aversa Juventus Tutte le notizie di Parma Per approfondire

Al via la Serie A - trema la Juve - flop Lazio - stasera l’Inter : News e formazioni : Al via la Serie A, trema la Juve, flop Lazio, stasera l’Inter: News e formazioni. Ieri è partito il campionato con la The post Al via la Serie A, trema la Juve, flop Lazio, stasera l’Inter: News e formazioni appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Pagelle/ Parma-Juventus (1-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 3^ giornata) : Pagelle Parma Juventus (1-2): Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Tardini (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:52:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO - NIENTE GOL CON LA JUVENTUS/ Video ultime notizie - Allegri : “La Serie A è più difficile” : CRISTIANO RONALDO, Video gol JUVENTUS e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:38:00 GMT)

Serie A - Parma-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi decisivi - Cristiano Ronaldo a secco : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nell’anticipo della terza giornata della Serie A 2018-2019: i bianconeri hanno conquistato il terzo successo consecutivo in campionato e si confermano in testa alla classifica generale in attesa della risposta del Napoli, atteso domani sera dall’impegno contro la Sampdoria. Tutti si aspettano il gol di Cristiano Ronaldo che invece rimane a secco per la terza partita consecutiva: il portoghese ...

Serie A - la Juventus piega il Parma : Il Parma non può nulla contro la Juve. Gli emiliani reggono un tempo, poi salgono in cattedra i bianconeri. Il vantaggio della Juve arriva prestissimo con un gol di Mandzukic al 2'. Cross dalla destra di Cuadrado, la difesa pasticcia con Iacoponi e Mandzukic dopo aver vinto un contrasto insacca da due passi. Il Parma accusa il colpo ma pian piano viene fuori e reagisce. Così poco prima della fine del primo tempo c'è il pareggio di Gervinho al ...

Anticipo Serie A - Parma-Juventus 1-2 : 22.24 E tre. Arriva la terza vittoria di fila della Juve che passa 2-1 a Parma, così come la terza senza gol per Ronaldo. Pronti-via e la Juve è in vantaggio con Mandzukic che sfutta un errore di Iacoponi, per il tab-in vincente (2'). Emiliani pericolosi con una punizione di Stulac, traversa (14').L'1-1 dei ducali arriva al 33':cross di Gobbi,deviazione area di Inglese, Gervinho sulla linea mette dentro con la coscia.Nella ripresa bianconeri ...

Serie A - Parma-Juventus : magia di Mandzukic - Matuidi riporta in vantaggio i bianconeri [VIDEO] : magia di tacco di Mandzukic: Matuidi riporta in vantaggio la Juventus nella sfida di questa sera contro il Parma L’intervallo è stato utile agli uomini di Allegri per ritrovare la carica giusta per far vedere di che pasta è fatta la Juventus. Il primo tempo di Parma-Juventus è terminato in parità, con le reti di Mandzukic e Gervinho, rispettivamente al 2′ e al 33′. E’ Matuidi a portare nuovamente in vantaggio la ...