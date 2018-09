Serie A | i gol più belli delle prime tre giornate | VOTA

Pronostici Serie A - il primo gol di Ronaldo a quota 1 - 40 : L’assenza di gol realizzati quando siamo alla terza giornata inizia a creare dibattiti sull’adattamento di Cristiano Ronaldo alla Serie A. I tifosi attendono con ansia la prima rete del portoghese, offerta dai bookmaker a 1,40 qualora dovesse arrivare contro il Sassuolo nella prossima gara di campionato. Per gli scommettitori c’è anche la possibilità di giocare il numero di gol di Ronaldo a fine campionato: l’over ...

Video/ Lecce Salernitana - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie B 2giornata - : Video Lecce Salernitana , 2-2, : highlights e gol della partita , valida per la seconda giornata del Campionato della Serie B, giocata al Via del Mare.

Video/ Perugia Ascoli - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie B 2giornata - : Video Perugia Ascoli , 2-0, : highlights e gol della partita , valida per la 2giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Curi.

Video/ Torino Spal (1-0) : highlights e gol della partita ( Serie A 3^ giornata) : Video Torino Spal (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico Grande Torino , valida per la terza giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:06:00 GMT)

VIDEO / Sampdoria-Napoli (3-0) : highlights e gol - la magia di Quagliarella ( Serie A 3^ giornata) : VIDEO Sampdoria Napoli (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Pesante KO per la squadra di Ancelotti.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:04:00 GMT)

Video/ Pescara Livorno (2-1) : highlights e gol della partita (2^ giornata - Serie B) : Video Pescara Livorno (risultato finale 2-1) highlights e gol della partita di Serie B. Il Delfino vince grazie a due rigori trasformati da Cocco, per gli amaranto a segno Porcino(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Risultati Serie B / Classifica aggiornata : squadre di casa in vantaggio! Diretta gol live score : Risultati Serie B: Classifica aggiornata , Diretta gol live score delle partite. La seconda giornata prosegue e si conclude domenica 2 settembre: esordio per il Livorno che apre a Pescara(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:41:00 GMT)

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata : Napoli sotto a Marassi - tutto fermo a Torino! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata , Diretta gol live score delle partite. Domenica 2 settembre si chiude il programma della terza giornata: in campo Napoli , Fiorentina e Lazio(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:11:00 GMT)

Risultati Serie A - 3^ giornata LIVE - gol pazzesco di Defrel contro il Napoli : Risultati Serie A, 3^ giornata – Continua il programma della terza giornata del campionato di Serie A, si gioca un turno molto importante e che può dare indicazioni. Trasferta difficile per il Napoli, per la squadra di Carlo Ancelotti ostacolo Sampdoria. La Lazio non può sbagliare davanti al pubblico amico contro il Frosinone, scontro salvezza tra Chievo ed Empoli. Il Genoa sul difficile campo del Sassuolo, il Torino davanti al ...