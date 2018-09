Serena Grandi a Pomeriggio 5 Perseguitata dall’ex Luca Iacomoni | “Sono disperata | ho

Serena Grandi perseguitata dall’ex : ‘Sono disperata’ : “Sono disperata e questo non fa bene al mio lavoro, non mi sento tranquilla. Lui non è un uomo violento, ma ho paura che possa scattare qualcosa di brutto”. Serena Grandi lancia un grido d’allarme. L’attrice, concorrente del Grande Fratello Vip 2, confessa a Tgcom24 di vivere nel terrore perché perseguitata dall’ex compagno Luca Iacomoni. La loro storia è finita quasi un anno fa ma l’uomo non accetta la ...

Grande Fratello Vip - il figlio di Serena Grandi vorrebbe partecipare : Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip si avvia alla definizione, ma è molto probabile che in corso d'opera si verifichino nuovi ingressi come successo lo scorso anno con Raffaello Tonon, che molto aveva legato con Luca Onestini, e Corinne Clery, che ha passato molto tempo a litigare con Serena Grandi.E proprio il figlio di Serena Grandi, Edoardo Ercole, si candida come new entry nella casa più spiata d'Italia versione ...

Serena Grandi contro gli omofobi : "Divento una bestia" : Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Serena Grandi annunciò l'omossessualtà del figlio Edoardo, avuto con Beppe Ercole. Adesso in un'intervista al Corriere Romagna si scaglia contro gli omofobi. A sollevare la rabbia dell'attrice uno striscione che Forza Nuova ha affisso alla Fontana dei Quattro Cavalli a Rimini dove si legge "Omossessualità oggi, pedofilia domani". La Grandi non si è trattenuta e sulle pagine del Corriere ...

Serena Grandi e l'omosessualità del figlio Edoardo Ercole/ "Omofobi ignoranti - me li mangio" : Serena Grandi e l'omosessualità del figlio Edoardo Ercole: l'attrice ha rilasciato un'intervista al Corriere Romagna, "omofobi ignoranti, me li mangio"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:56:00 GMT)

Serena Grandi massacra gli omofobi e parla dell’omosessualità di suo figlio : Ieri prima di salire sul palco del Rimini Summer Pride, Serena Grandi ha rilasciato un’intervista a Corriere Romagna ed ha parlato di omofobia. , “Il mio è un messaggio semplice e chiaro: dirò “No all’omofobia”. Ce n’è davvero bisogno, soprattutto dopo quel che ho appena visto. Un terribile lenzuolo di Forza Nuova con scritto “omofobia oggi, pedofilia domani”. Sono arrabbiatissima. Queste cose mi fanno venire il vomito, mi fanno ...

Eleonora Giorgi a Serena Grandi : euro Perché non dimagrisce un po euro euro ? : guerra a suon di commenti al vetriolo tra Eleonora Giorgi e Serena Grandi . Celebre per i suoi Grandi exploit, la Giorgi si scaglia senza peli sulla lingua verso Serena Grandi. Tutto è avvenuto su ...