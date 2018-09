Serena Grandi a Pomeriggio 5 parla del suo ex | “Sono angosciata”

lanostratv

(Di lunedì 3 settembre 2018)Cinque:confessa di essere terrorizzata dal suo ex E’ appena finita la prima puntata della nuova stagione televisiva di5. Come di consuetudine nella prima parte del programma ampio spazio è stato dedicato alla cronaca nera, mentre nella seconda parte Barbara d’Urso ha affrontato argomenti un po’ più leggeri con in suoi ospiti. Tra questi la d’Urso ha anche invitato la ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, la quale, in questi ultimi giorni, ha fatto moltore per una situazione delicata venutasi a creare con il suo ex fidanzato. Cosa le è successo? In pratica la popolare attrice ha rivelato ai giornali di aver adito a vie legali nei confronti del suo ex compagno perchè non avrebbe preso bene la fine della loro relazione. Per tale motivo avrebbe avuto atteggiamenti persecutori, ...