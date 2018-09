Sequestrati quasi due quintali di culatelli con false etichette al consumatore

cesenatoday

(Di lunedì 3 settembre 2018) I controlli sugli alimenti da parte dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare , Re.T.A., hanno portato a dei sequestri anche a Cesena. Sono andati avanti in tutt'Italia e per tutta l'estate le ...