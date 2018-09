SCUOLA | CONCORSO DOCENTI ABILITATI APERTO A TUTTI I LAUREATI Atti a Consulta | CDS

SCUOLA - Consulta deciderà sul concorso riservato ai docenti abilitati - : Gli atti sono stati inviati dal Consiglio di Stato che ha deciso di non sospendere il concorso e ammettere gli insegnanti solo laureati "con riserva". Intanto, il ministro Bussetti annuncia controlli ...

Pasticcio al concorso dei precari della SCUOLA. Consiglio di Stato invia atti alla Consulta - ma non lo sospende : Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale la norma attuativa del concorso straordinari per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati", della cosiddetta legge sulla Buona scuola.In attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse.La decisione con cui la sesta ...

SCUOLA - il concorso riservato ai precari abilitati finisce davanti alla Consulta. Ammessi con riserva i candidati esclusi : Il concorsone riservato ai docenti abilitati finisce sotto la lente della Corte Costituzionale. A deciderlo, con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi e depositata lunedì, è stato il Consiglio di Stato, rimettendo alla Consulta la questione della legittimità di una norma attuativa della legge sulla ‘Buona Scuola‘: quella che riserva il concorso per la Scuola secondaria ai soli laureati in possesso dell’abilitazione ...

Concorso pubblico - 10 posti per bidelli a Mestre/ Presentate 3600 domande tra asili nido e SCUOLA infanzia : Concorso pubblico, 10 posti per bidelli a Mestre: Presentate 3600 domande, affluenza record e iscrizioni riaperte fino al 4 settembre. I requisiti e i dettagli del bando(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:30:00 GMT)

SCUOLA - diplomati magistrale : senatore Pittoni - aggiornamento su concorso straordinario : Il senatore Mario Pittoni è nuovamente intervenuto sulla questione riguardante il concorso straordinario riservato ai diplomati magistrale ante 2001/2002 e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria. L’intervento del Presidente della Commissione Cultura al Senato ha riguardato soprattutto la ventilata possibilità di assegnazione di un punteggio speciale a favore di tutti coloro che sono stati assunti con riserva e che hanno ...

SCUOLA - Ministro Bussetti promette concorso a settembre ma problemi si moltiplicano : All'avvicinarsi del nuovo anno scolastico , a metà settembre, si fa la conta dei problemi , che continuano ad aumentare, anziché diminuire con la nuova amministrazione: fondi non spesi per l' edilizia ...

Concorso SCUOLA 2018 - Bussetti : “da settembre per docenti precari”/ Ultime notizie - “soldi alle paritarie” : Bussetti al Meeting Rimini: Concorso Scuola 2018, "al via da settembre per docenti precari e dirigenti amministrativi". Novità e Ultime notizie: "sostegno economico alle scuole paritarie"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:01:00 GMT)

SCUOLA - altri settemila docenti precari delle graduatorie terza fascia ammessi al concorso : Arrivano novita' sul concorso dei docenti precari della Scuola: altri 7 mila insegnanti delle graduatorie di terza fascia, non abilitati, sono stati ammessi a partecipare al bando semplificato, con sola prova orale, indetto per i precari storici dall'ex ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli. Si tratta dei docenti non abilitati, insegnanti di sostegno con meno di tre anni di servizio, tecnico-pratici, insegnanti musicali e Isef. Lo ha ...