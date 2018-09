Scuola | Bussetti | ' Mappatura satellitare 40mila edifici | più sicurezza'

Scuola - ministro Bussetti : svolta o continuità con il governo Renzi-Gentiloni? : Un articolo pubblicato dalla testata ‘Il Sussidiario’ non risparmia le critiche nei confronti del neo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti: l’articolo, firmato Mauro Monti, vice-presidente nazionale dell’associazione DiSAL (Dirigenti scuole autonome e libere), pone l’accento sul fatto che il ministro stia concedendo tutta una serie di interviste per sponsorizzare il cambiamento promesso dal suo governo. ...

Alternanza Scuola lavoro - Bussetti : dimezzerò le ore. Come funziona oggi : Sin dal suo approdo nella Riforma della cosiddetta Buona scuola è stata ampiamente criticata da più parti: l’Alternanza scuola lavoro è ora al bivio e il Ministro dell’istruzione Bussetti, pur confermando la misura, è pronto a modificarne le modalità di attuazione. Lo ha affermato lo stesso Ministro nel corso di un’intervista al Corriere della sera, precisando che “Arriveremo più o meno a metà delle ore di scuola-lavoro nei licei, gli studenti ...

Scuola/ Bussetti - il finto rivoluzionario che realizza il programma di Renzi : Diversamente da quello che potrebbe sembrare, le mosse del ministor Bussetti sono in forte continuità con il centralismo che ha segnato la gestione Renzi-Gentiloni. MAURO MONTI(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Lo statalismo di ritorno che prepara la fine delle paritarie, di P. CastagnetoSCUOLA/ La "terza via" tra flop della globalizzazione e sovranismo sui banchi, di T. Pedrizzi

Scuola - stipendi più bassi dal 2019 : cosa intende fare Bussetti? Notizie 2/9 : Gli stipendi del personale della Scuola hanno usufruito degli aumenti a partire dal mese di marzo 2018 (anche se si son visti in busta paga più tardi). Ma questi aumenti stanno per scadere. Dopo la lunga trattativa, si era riusciti a giungere ad un rinnovo del contratto molto stretto. L’elemento perequativo stabilito dal CCNL 2016/18 […] L'articolo Scuola, stipendi più bassi dal 2019: cosa intende fare Bussetti? Notizie 2/9 proviene da ...

Scuola - ministro Bussetti sui temi rinnovo di contratto e concorsi : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, si presenta all’inizio del nuovo anno scolastico con le stesse promesse di chi l’ha preceduto, promesse che, però, dovranno trovare conferme. Nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il numero del dicastero di Viale Trastevere, ha ribadito come l’Italia possieda ‘gli insegnanti più vecchi d’Europa: ma presto moltissimi di ...

Marco Bussetti - la Scuola da “libro cuore” : Marco Bussetti e le sue dichiarazioni. A mio parere, troppe! Le ultime rivelano la sua idea di scuola. Molto vicina a quella del “libro cuore” Marco Bussetti, le interviste del Ministro Ha dichiarato recentemente il Ministro Marco Bussetti: “Per abbattere il problema dispersione vorrei portare nella scuola pubblica l’esperienza che ho vissuto io stesso: […] L'articolo Marco Bussetti, la scuola da “libro ...

Alternanza Scuola-lavoro - Bussetti : "Dimezzerò le ore" : "Ha avuto risultati positivi, ma è stata molto faticosa e non sempre funziona", ha detto il ministro al Corriere della Sera

Alternanza Scuola-lavoro - Bussetti : “Nei licei le ore saranno dimezzate”. L’anno scorso diceva : “Ottima legge” : “Arriveremo più o meno a metà delle ore di scuola-lavoro nei licei, gli studenti degli istituti tecnici ne faranno alcune di più, perché è un’esperienza che ha avuto risultati positivi ma è stata molto faticosa e non sempre funziona. E soprattutto non voglio che sia al centro dell’esame orale della Maturità perché quello è il momento in cui lo studente deve poter esprimere se stesso e le competenze acquisite con lo studio di cinque anni”. Sono ...

Bussetti : alternanza Scuola-lavoro non funziona - dimezzerò le ore : Roma, 31 ago., askanews, - 'Arriveremo più o meno a metà delle ore di scuola-lavoro nei licei. Gli studenti degli istituti tecnici ne faranno alcune di più perché è un'esperienza che ha avuto ...

Maturità 2019 : alternanza Scuola-lavoro sparirà?/ Esami di stato - data prove : Bussetti - “centralità a materie” : Maturità 2019, tutte le novità degli Esami di stato: alternanza scuola lavoro sparirà? Bussetti, "centrali saranno le materie". data inizio prove: sparisce la Terza Prova(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:06:00 GMT)

Maturità 2019 - il ministro Bussetti annuncia la riforma dell’esame : l’alternanza Scuola-lavoro non verrà abolita : Il ministro dell'Istruzione ha annunciato una riforma dell'esame di Maturità e dichiarato che verrà presentata a breve, nel mese di settembre. L'alternanza scuola-lavoro rimarrà in vigore ma non sarà più centrale per la Maturità.Al momento i contorni della futura riforma della scuola non sono ancora noti.Continua a leggere

Bussetti : nuovo piano per la Scuola a settembre : Il Ministro sta lavorando alle emergenze rappresentate dalle carenze di presidi e insegnanti, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Cambierà, ancora una volta, l'esame di maturità -

Scuola - Bussetti : al via nuovi concorsi e a settembre nuovo progetto per la maturità : Ci siamo dati un metodo: analizzare nel dettaglio le criticità, studiare i dati, definire correttivi e condividerli con il mondo dell'istruzione. È così che agiremo per modificare ciò che non ha ...

Scuola - intervista al ministro Bussetti : «Più tempo pieno contro la fuga dai banchi al Sud» : La prima promessa è facile da realizzare. Il 12 settembre il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti tornerà a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico,...