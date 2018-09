Scontro sull' A4 | morti 2 militari

Scontro sull'A4 : 2 morti : Venezia, 3 set., AdnKronos, - Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto in tarda mattinata sull'A4, poco dopo l'entrata di Meolo Roncade, Venezia, in direzione ...

Scontro auto calesse sulla Modica Rosolini : muore Carmelo Maltese : Il 29enne Carmelo Maltese e' morto ieri in un incidente sulla provinciale Modica Rosolini. L'uomo era con il calesse quando si e' scontrato con auto

Nuovi vertici ai Servizi segreti - via Pansa e Manenti. Scontro sulla Guardia costiera : Avviata la procedura per i Nuovi vertici. Conte potrebbe richiamare Pansa a Palazzo Chigi come consulente

Macron-Salvini - Scontro sulla Ue : L'Ue non arretra di un millimetro dalla linea rossa tracciata davanti alle minacce di Roma, e lancia un nuovo altolà: le regole si rispettano e i contributi al bilancio europeo si versano,...

Scontro M5S-LEGA/ Sulle pensioni Conte rischia la fine di Renzi : M5s e Lega divisi Sulle pensioni d'oro, una misura (giustizialista) che vale appena 500 milioni. Un compromesso lo troveranno, ma l'intoppo arriverà poi.

Scontro sulla ricostruzione Toti : "Spetta ad Autostrade" : scontro sulla ricostruzione del ponte Morandi. Da una parte il governo che annuncia che non la lascerà nelle mani private della concessionaria alla quale intende revocare la gestione della rete ...

