Scontri a Tripoli | Salvini preoccupato | «No interventi» E attacca Macron

Salvini : preoccupato - dietro gli Scontri a Tripoli c'è qualcuno : Roma, 3 set., askanews, - "Sono preoccupato": così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto un giudizio sugli scontri armati in corso in Libia.

Libia - violenti Scontri a Tripoli. Salvini : «Escluso intervento italiano» : Libia nel caos e ancora tensione a Tripoli con «violenti scontri fra la 7/a Brigata e la sicurezza centrale» in corso nell'area Abu Salim: lo riferisce un tweet dell'emittente Al...

Libia nel caos - Scontri a Tripoli : 47 morti/ Ultime notizie - avanza Settima Brigata : Sarraj cerca una tregua : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Libia - violenti Scontri vicino a Tripoli : 13.22 "violenti scontri fra la settima brigata e la sicurezza centrele" sono in corso nell'area di Abu Salim. Lo riferisce un tweet dell'emittente Al Ahrar citando una "fonte della sicurezza" e riferendosi alla milizia ribelle che sta attaccando Tripoli in una zona a meno di 6 Km in linea d'aria da Piazza dei martiri, il centro della capitale libica.

Libia - nuovi Scontri a Tripoli con i ribelli : Sarraj fa intervenire l'Antiterrorismo : Si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella ...

LIBIA - Scontri A TRIPOLI : 47 MORTI IN 8 GIORNI/ Sarraj negozia la tregua - milizie di Haftar avanzano : LIBIA, caos a TRIPOLI: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:52:00 GMT)