SCO | l' ISIS invia sabotatori in Russia | Europa e Asia

"Isis Tomorrow" SCOpre la cupa eredità integralista sotto le ceneri di Mosul : Avete sempre diviso il mondo, islamico, in buoni e cattivi? Cedete alla semplificazione di separare moralmente i valorosi soldati iracheni dai tagliagole jihadisti dell'Isis? Nessuno può biasimarvi. ...

Sumo Digital acquisisce The Chinese Room : gli sviluppatori di Crackdown 3 e quelli di Everybody's Gone to the Rapture uniSCOno le forze : Notizia sicuramente interessante quella riportata da Eurogamer.net, interessante perché rivela l'unione di un mix di creativi che nei prossimi anni potrebbe far parlare parecchio di sé nonostante l'ultimo progetto di uno dei team, Crackdown 3, non stia propriamente facendo parlare di sé in positivo.Sumo Digital, software house che sta lavorando su Crackdown 3 e Dead Island 2 e che ha realizzato l'ottimo Snake Pass ha annunciato l'acquisizione di ...

Siria - a Raqqa SCOperta ancora una nuova fossa comune dell'Isis : A Raqqa, l'ex capitale dello Stato Islamico nel nord della Siria liberata lo scorso ottobre, è stata trovata una nuova fossa comune. Lo ha annunciato il Consiglio civile della cittadina. "La nostra ...

Air Force Renzi - Di Maio : “Preso per soddisfare esigenze narcisistiche”. SCOppia la protesta in Senato : “Buffone - bugiardo” : Bagarre nell’aula del Senato sull’Airbus di Stato preso in leasing dal governo Renzi e il cui contratto l’attuale esecutivo ha deciso di rescindere. A scatenare la protesta sono state le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio, che rispondendo a una domanda nel corso del question time ha detto che l’apparecchio è “stato preso per soddisfare esigenze puramente narcisistiche, uno spreco multimilionario ai danni dei cittadini ...

Italiano SCOmparso in Turchia - Site diffonde il video sul web : è ostaggio dell'Isis : Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha mostrato un video dalla Siria in cui compare Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia nell'ottobre del 2016 e ora nelle ...

Israele abbatte caccia siriano a Golan/ Ultime notizie : DamaSCO - “stava bombardando l'Isis a Yarmouk” : Israele abbatte caccia siriano a Golan. Damasco smentisce violazione cieli: “stava bombardando l'Isis a Yarmouk”. Le Ultime notizie: non sono note le sorti del pilota(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:43:00 GMT)

Franca Leosini : "La lettura del nostro Paese passa attraverso il delitto. Io perquisiSCO l'anima dei miei ospiti" : Oltre ad essere giornalista, conduttrice, padrona di casa del programma "Storie Maledette" e regina dei Leosiners, Franca Leosini è anche icona gay, amatissima dal mondo LGBTQ. Anche per questo, Gay.it le ha dedicato un'intervista, in cui ha spiegato il suo punto di vista sulla diversità e rivelato dettagli del suo successo e della sua vita privata (come il fatto di aver partecipato al Muccassassina, una delle serate gay più ...

Figlio del Califfo Abu Bakr al Baghdadi - ucciso in Siria/ Isis : la morte durante uno SCOntro ad Homs : Figlio del Califfo Abu Bakr al Baghdadi, ucciso in Siria, Isis: la morte sarebbe avvenuta durante uno scontro ad Homs fra i militari dello Stato Islamico nonché i russi e i Siriani(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:00:00 GMT)

ASCOli - Bricofer acquisisce società : ANSA, - Ascoli PICENO, 3 LUG - Dopo quattro anni cambia la proprietà dell'Ascoli Picchio. Il patron Francesco Bellini e Massimo Pulcinelli hanno annunciato di aver siglato oggi l'intesa per l'...

Gruppo ViSCOlube cresce e acquisisce Centro Risorse Srl : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Il Gruppo Viscolube ha acquisito ‘Centro Risorse Srl’, moderno impianto a Motta di Livenza (Treviso) attivo nella gestione e valorizzazione dei rifiuti industriali, e altre quattro società che si occupano di impianti di trattamento acque reflue, di analisi chimiche, di trasporto e consulenze per l’ambiente e la sicurezza.Con l’acquisizione di Bitolea dello scorso anno, Viscolube si occupa ...