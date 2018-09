Sci nautico – Europei di Roquebrune | Italia U21 terza | la squadra paralimpica è d’oro

Sci nautico – Oggi al via i Campionati Europei U21 e Paralimpici in Francia : Campionati Europei U21 e Paralimpici al via Oggi in Francia Iniziano Oggi a Roquebrun su Argens i Campionati Europei Under 21 e Paralimpici, organizzati insieme come da consuetudine a dimostrazione della realizzata integrazione che atleti Paralimpici e normodotati vivono nell’ambiente dello sci Nautico. Tre le categorie paralimpiche in gara: Standing, Seated e Vision impaired. Gli azzurri convocati sono i lombardi Sabrina Bassi, Daniele ...

Ghisi - un cremonese ai campionati Europei di Sci nautico : CREMONA - Il cremonese Alberto Ghisi , campione plurimedagliato di sci nautico, ha concluso i campionati Italiani conquistando la medaglia di bronzo a un soffio dal secondo e per lui è arrivata la ...

Sci nautico – Campionati Europei Cablewake - l’Italia sbanca a Milano : Successo straordinario ai Campionati Europei Cablewake conclusi ieri a Milano: medaglia d’oro alla squadra italiana Dopo le medaglie conquistate mercoledì 15 agosto dai rider italiani in gara ai Campionati Europei Cablewake 2018: oro per i junior Claudia Pagnini e Riccardo De Tollis e per il veteran Piero Pierani, la competizione è proseguita con le prove delle categorie open e seated (paralimpica) e con altre vittorie azzurre e ...

Sci nautico – A San Gervasio Bresciano si assegnano i Tricolori : Sci Nautico – Discipline classiche: a San Gervasio Bresciano si assegnano i Tricolori Si aprono domani 8 agosto a San Gervasio Bresciano nel club adiacente il Parco Acquatico Le Vele i Campionati Italiani a Categorie delle Discipline Classiche che si disputeranno fino a venerdì 10 agosto. Sono quasi 80 gli atleti registrati, provenienti da ogni angolo del Paese a caccia di un titolo che rimarrà nella storia dello sci Nautico ...

Sci nautico Giovanile - l'ennese Arianna Sacco adesso guarda ai Campionati Europei in Ucraina : Arianna Sacco nel Salto ha migliorato il suo record personale 31,3 m di ben 4,70 metri,rispetto al precedente, classificandosi 21 ma al mondo. 24ma in slalom parimerito con la Barone. 32ma in figure ...