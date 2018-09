SCENARIO/ Le "dritte" di Trump a Tria per violare le regole Ue : Basterà tenere il deficit 2019 entro il 2% del Pil, invece che all'1,3% richiesto dall'Ue, e mostrare più investimenti. Tria dia retta a Trump, non a Bruxelles. CARLO PELANDA(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 06:01:00 GMT)FINANZA/ Le tre correnti del Governo che allontanano gli investitori, di C. PelandaRIPRESA E POLITICA/ Così il Governo può far crescere il Pil e la fiducia dell'Ue, di C. Pelanda