Saverio Costanzo e ' L' amica geniale' | ' Mi sentivo a casa in questa storia'

L'amica geniale - applausi a Venezia 75. Saverio Costanzo : 'lavorare con le bambine...' - : La modernità di quest'opera è nella sua natura politica, in senso sentimentale: guardando all'oggi di accorgi di quello che non hai più'. Annalisa Dorigo, ilsussidiario.net

L’amica geniale - la potenza narrativa di Elena Ferrante prende vita grazie a Saverio Costanzo (recensione) : Mia nonna è di Napoli. Di Ercolano, per la precisione. Io però sono di Milano. Ma sono cresciuta con lei, e la mia infanzia è costellata dei racconti della sua gioventù: la guerra e il dopoguerra, i rioni, le usanze, un piccolo universo in cui tutti conoscevano tutti. A incantarmi ancora oggi è il modo in cui racconta anche il più insignificante aneddoto risalente a quegli anni, come se parlasse di un altro mondo, che nella sua mente è ...