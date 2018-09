Sanità | ritirato pigmento verde per tatuaggi | c’è una sostanza cancerogena DETTAGLI

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) Il ministero della Salute ha predisposto il ritiro e il divieto di commercializzazione per unper‘Vegas green’, prodotto da World Famous Tattoo Ink (lotto wfvg171702) importato dagli Usa, perché le analisi eseguite dall’Agenzia provinciale per l’ambiente del Piemonte hanno rinvenuto “la presenza di Toulidina (CAS 95-53-4) in concentrazione pari a 28 mg/Kg; le ammine aromatiche – riporta il ministero sul proprio sito – non devono essere presenti ai sensi della ‘Risoluzione europea 2008 Res ap’ (2008). Le ammine aromatiche ai fini della classificazione Regolamento Clp sono classificate con l’indicazione di pericolo H350, ovvero può provocare il cancro”. L'articoloper: c’è unaMeteo Web.