Sanità | meno attese per tessere | emesso +9% di “baby” in 2018

Fisco - meno attese per tessere sanitarie : Procedure più rapide e taglio dei tempi del 10% per l'emissione della tessera sanitaria nel 2018. Secondo l' Agenzia delle Entrate i tempi di lavorazione scattano entro le 24 ore dalla richiesta ...

Sanità - Saitta : “Entro l’autunno saremo in grado di aggredire il fenomeno delle liste d’attesa” : “Nonostante le difficoltà sono certo che con il lavoro svolto e la partenza entro le prossime settimane del Cup unico, entro l’autunno saremmo in grado di aggredire il problema delle liste d’attesa”. Ad affermarlo, intervenendo in Aula a Palazzo Lascaris, l’assessore piemontese alla Sanità, Antonio Saitta, confermando l’impegno della Giunta regionale ad affrontare la questione “con ...

Aassistenza a lungo termine : l’Italia investe solo il 10% della spesa sanitaria - un terzo in meno dei maggiori Paesi europei : “l’Italia, il Paese più vecchio d’Europa, sta vivendo – e sempre più lo farà – le conseguenze della pressione demografica: aumento del carico di cronicità, disabilità e non autosufficienza. Il sistema, però, ‘resta al palo’ nell’organizzazione di una rete capillare e sostenibile di servizi sul territorio, a partire dalle cure domiciliari: siamo il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la Long-Term Care, alla quale destiniamo poco ...

Superticket regionale a metà - esami sanitari meno cari : Attuazione dunque per il primo atto della giunta di Attilio Fontana dopo l'elezione a presidente della Regione che per questo ha investito 20 milioni. Fatta 36 euro la quota statale, invariata, scende ...

Perché avremmo fatto a meno del parere del Consiglio Superiore della Sanità sulla cannabis light : È un dato che si dovrebbe tenere in grande considerazione: il nostro è infatti il Paese con le organizzazioni criminali più potenti e pericolose al mondo, che su produzione e vendita di sostanze ...

Segno meno per il comparto Sanitario italiano - -1 - 30% - - giornata depressa per Recordati - -1 - 78% - : Teleborsa, - Seduta in ribasso per l'indice delle aziende sanitarie in Italia, preannunciato dall'andamento debole dell'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha avviato la giornata a ...