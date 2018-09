ilfattoquotidiano

: RT @Rinaldi_euro: Non è che a forza di tagliare la spesa della sanità dovremo farci un’assicurazione privata perché lo vuole L’Europa? htt… - pensivin : RT @Rinaldi_euro: Non è che a forza di tagliare la spesa della sanità dovremo farci un’assicurazione privata perché lo vuole L’Europa? htt… - Cascavel47 : Sanità, i medici preferiscono il privato al pubblico. Ed è un problema - MPenikas : FQ: Sanità, i medici preferiscono il privato al pubblico. Ed è un problema -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Lapubblica traballa a scapito di quella privata accreditata. Lana difensiva rimane una grossa spesa pubblica con i suoi 15 miliardi di euro all’anno. Questa la sintesi che porta allo spopolamento deiospedalieri e di base. È di questi giorni la notizia che un concorso per lana d’urgenza dell’Azienda ospedaliera universitaria di Parma è andato deserto dopo che solo un anno fa per lo stesso concorso per 23 posti si presentarono in nove e solo cinque accettarono. Questo principalmente per il passaggio alaccreditato che paga di più. Gli imprenditori assumono e investono mentre lo Stato continua a perdere inesorabilmente, “autorizzando” ila svilupparsi. In questo modo in pochi anni verremo a non avere più un sistema. Ma la sua sparizione incomincia ad attuarsi già oggi vista la continua mancanza di un ricambio generazionale; altra piaga ...